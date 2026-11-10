Colloqui di pace a Abu Dhabi: USA, Russia e Ucraina cercano un accordo

Stati Uniti, Russia e Ucraina si riuniscono ad Abu Dhabi il 10 novembre 2026 per trattare la fine della guerra in Ucraina. Dettagli sui negoziati e posizioni delle parti.

Il 10 novembre 2026, i delegati di Stati Uniti, Russia e Ucraina hanno preso posto ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti per la prima sessione di negoziati mediata da Washington da febbraio. L'incontro, classificato come trilatero, ha riunito alte figure politiche e militari per discutere i termini di un possibile cessate il fuoco e la struttura di sicurezza post-bellica in Europa. Questa riunione segna un punto di svolta significativo nella diplomazia internazionale, poiché le parti hanno cercato di colmare le ampie divisioni che hanno caratterizzato i precedenti tentativi di pace.

Dettagli centrali del negoziato

Il mediatore americano Jared Kushner ha dichiarato ai delegati che i recenti contatti con entrambe le fazioni avevano effettivamente ridotto le divergenze. Kushner ha sottolineato che la squadra degli Stati Uniti aveva sviluppato alcune idee promettenti per superare le differenze rimaste. Donald Trump, sostenuto dal suo inviato, ha ribadito il suo impegno nel raggiungere una pace duratura. L'obiettivo dichiarato è trovare una soluzione che ponga fine alla guerra, permettendo a entrambe le parti di realizzare il proprio potenziale in una posizione di forza.

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Nonostante l'ottimismo espresso da Trump, la realtà sul terreno rimane complessa e distante. La Russia controlla ancora circa un quinto del territorio ucraino dopo oltre quattro anni e mezzo di invasione su larga scala. Le due nazioni rimangono ampiamente distanti sui termini di un eventuale accordo. Il delegato capo ucraino Rustem Umerov ha sottolineato durante i discorsi di apertura che Kyiv punta esclusivamente su garanzie di sicurezza e una pace stabile.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha evidenziato la preferenza di Mosca per negoziare prima un ampio quadro di sicurezza europeo. Lavrov ha definito ragionevole l'idea di definire parametri chiari per l'architettura di sicurezza futura. Solo dopo questo passaggio, secondo Mosca, si dovrebbe procedere alla risoluzione del conflitto specifico tra Russia e Ucraina. Questa prospettiva si scontra direttamente con le richieste occidentali di un cessate il fuoco immediato.

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Posizioni contrastanti e attori in campo

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha espresso pareri opposti rispetto alla visione russa. Von der Leyen ha sostenuto che i colloqui più ampi sulla sicurezza devono avvenire solo dopo l'instaurazione di un cessate il fuoco in Ucraina. Lavrov ha nuovamente respinto l'idea di una tregua, accusando gli europei di cercare spazio per permettere all'Ucraina di riorganizzarsi. La posizione europea richiede un ruolo attivo nei negoziati, vista l'importanza della sicurezza continentale.

La nuova spinta americana per un accordo ha mobilitato i funzionari europei, che cercano un seggio al tavolo. Prima della riunione principale, gli ucraini si sono incontrati separatamente con rappresentanti di Europa, NATO ed UE. Inoltre, hanno parlato con gli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff. La Francia ha affermato che non può esistere una pace duratura senza affrontare la sicurezza europea, il che richiede la partecipazione europea. La Russia ha chiaramente escluso un ruolo europeo in questa specifica riunione con ucraini e americani.

Trump ha dichiarato che Washington stava osservando una forte inclinazione verso la fine della guerra. Ha notato che entrambe le parti erano stanche dei combattimenti. Dopo un incontro privato con l'inviato del presidente russo Vladimir Putin la settimana precedente, Trump aveva previsto che un accordo sarebbe emerso presto. Tuttavia, l'amministrazione ha spesso affermato che un accordo era vicino senza che questo si concretizzasse. Le trattative si sono intensificate dopo mesi di attenzione concentrata sul conflitto in Iran.

Impatto reale e prossimi passi

Sul fronte pubblico, non vi è alcun segno che Putin sia disposto ad abbandonare la sua insistenza sulla resa dell'intera regione del Donbas. Zelenskiy si rifiuta categoricamente di cedere territori che le sue forze hanno difeso con il sangue. I progressi russi sul fronte sono praticamente fermi quest'anno. Tuttavia, Mosca continua a colpire duramente le città ucraine e le infrastrutture energetiche. In risposta, l'Ucraino ha intensificato gli attacchi ai rifinerie di petrolio e ad altre infrastrutture profonde all'interno della Russia.

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Una fonte della delegazione russa ha riferito che Mosca credeva che il fulcro dei colloqui sarebbe stato definire gli elementi chiave di una nuova struttura di sicurezza post-bellica. Zelenskiy ha dichiarato nella sua address video settimanale che la leva ucraina stava aumentando. Ha attribuito questo miglioramento alle recenti prestazioni sul campo di battaglia. L'Ucraina ha riconquistato alcuni territori nel Donetsk, una regione mineraria del Donbas. Le forze ucraine stanno effettivamente rafforzando la propria posizione negoziale attraverso queste azioni militari mirate.