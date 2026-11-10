Colloqui di pace sull'Ucraina: Russia punta sul nuovo quadro di sicurezza europeo

Ad Abu Dhabi la Russia punta a definire un nuovo quadro di sicurezza per l'Europa nei colloqui di pace sull'Ucraina mediati dagli Stati Uniti.

I colloqui di pace sull' Ucraina riprendono ad Abu Dhabi nel corso della giornata di martedì 10 novembre, con una delegazione russa che, secondo una fonte interna alla delegazione stessa, intende concentrarsi soprattutto sulla definizione di un nuovo quadro di sicurezza per l'Europa da adottare dopo la fine del conflitto. I negoziati, mediati dagli Stati Uniti, prevedono due giorni di incontri tra funzionari russi e ucraini, i primi dal mese di febbraio.

Il contesto è quello di una guerra che dura ormai da quattro anni e mezzo. La settimana precedente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva suggerito che un ampio accordo di pace fosse possibile e che potesse includere anche la sicurezza del continente europeo, un tema che Mosca ora mette al centro del tavolo.

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Il quadro di sicurezza europeo al centro dei negoziati

Secondo la fonte della delegazione russa, la Russia considera la costruzione di una nuova architettura di sicurezza per l'intero continente come l'obiettivo principale dei colloqui, più ancora della questione ucraina. La fonte ha sostenuto che il conflitto in Ucraina, pur essendo di importanza cruciale, rappresenta soltanto un aspetto di una discussione molto più ampia.

Il riferimento è alla creazione di un sistema di sicurezza globale e indivisibile per tutta l'Europa. Nella visione espressa da Mosca, l'accordo sull'Ucraina dovrebbe quindi essere letto come una tappa di un disegno più vasto, che riguarda gli equilibri strategici dell'intero continente.

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La delegazione russa ha inoltre indicato che l'incontro sarà dedicato allo sviluppo di meccanismi per prevenire le minacce e rafforzare la stabilità regionale. Si tratta di strumenti che, nelle parole della fonte, dovrebbero servire a ridurre i rischi di nuovi scontri anche al di fuori del fronte ucraino.

Chi partecipa ai colloqui ad Abu Dhabi

La delegazione russa è composta da 11 persone ed è guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky. Ne fanno parte anche due viceministri degli Esteri, insieme a numerosi alti funzionari dell'esercito e dei servizi segreti, a indicare che il tavolo copre temi militari e di intelligence oltre a quelli diplomatici.

Sul versante europeo, ad Abu Dhabi sono attesi rappresentanti di Francia, Gran Bretagna, Germania, Unione europea, NATO e Italia. Questi attori dovrebbero confrontarsi con i funzionari statunitensi e ucraini, mentre il Cremlino non ha annunciato colloqui diretti con gli europei durante la settimana, un dettaglio che sottolinea il ruolo di intermediazione svolto da Washington.

Cosa cambia per l'Europa e quali sono i prossimi passi

Per l'Europa, il punto più rilevante è che la Russia intende includere la sicurezza continentale nel perimetro dei negoziati sull'Ucraina. Se questa impostazione dovesse prevalere, le future garanzie di sicurezza riguarderebbero non solo Kiev ma anche i Paesi europei che partecipano al dialogo, come Francia, Germania, Italia e Gran Bretagna.

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Il calendario immediato è chiaro: i delegati russi e ucraini si incontrano nel corso della giornata di martedì, all'interno di un confronto previsto su due giorni. Fino a quel momento, i contatti tra Mosca e le capitali europee passano attraverso i funzionari statunitensi e ucraini presenti ad Abu Dhabi, mentre non sono state fissate ulteriori tappe diplomatiche dirette con l'Europa.