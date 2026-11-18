Il Primo Ministro Sanae Takaichi incontra Vladimir Putin a Shenzhen per discutere la crisi diplomatica e la detenzione di un cittadino giapponese.

Il Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi ha tenuto colloqui diretti con il presidente russo Vladimir Putin in Cina, durante la边 del vertice dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). L'incontro si è svolto nel contesto di un vertice che ha radunato i leader mondiali a Shenzhen, nella provincia del Guangdong, segnando un momento cruciale per le relazioni bilaterali tra i due Paesi. Questa diplomazia di alto livello mira a stabilizzare una situazione che ha raggiunto nuovi livelli di tensione negli ultimi mesi.

Nuovi colloqui Takaichi-Putin a Shenzhen

Le discussioni tra Sanae Takaichi e Vladimir Putin si sono concentrate su due questioni centrali e molto delicate per il governo di Tokyo. Il portavoce capo del governo giapponese, Minoru Kihara, ha dichiarato giovedì durante una conferenza stampa che la premier giapponese ha sollevato esplicitamente la questione della detenzione di un cittadino giapponese in Russia. Inoltre, è stata discussa la necessità di garantire una protezione adeguata per le aziende giapponesi operanti nel mercato russo, un settore che ha subito gravi shock economici recenti.

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Crisi diplomatica e detenzione giornalista

Questi colloqui avvengono in un momento particolarmente sensibile per le relazioni tra Tokyo e Mosca. Lo scorso mese, il ministro degli esteri giapponese Toshimitsu Motegi aveva esigito dal suo omologo russo il rilascio immediato di un giornalista giapponese trattenuto in Russia. Mosca ha giustificato la detenzione sostenendo sospetti di spionaggio, un'accusa che ha segnato un nuovo punto basso nel deterioramento delle relazioni diplomatiche tra i due alleati storici e le democrazie occidentali.

Impatto economico Japan Tobacco

Oltre alle tensioni politiche, la situazione economica rappresenta un altro fronte critico nelle relazioni bilaterali. All'inizio di questo mese, Japan Tobacco Inc ha annunciato che tutte le entità del Gruppo JT in Russia sono state poste sotto amministrazione provvisoria. Questa misura ha creato un'incertezza significativa riguardo ai profitti che il gruppo ricavava da uno dei suoi mercati esteri più redditizi, accentuando la pressione sulle imprese giapponesi presenti nel territorio russo.

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Continuazione del dialogo bilaterale

I colloqui tra Sanae Takaichi e Vladimir Putin sono avvenuti dopo la cena di benvenuto per i leader tenuta mercoledì in occasione del vertice APEC. I due leader hanno concordato di mantenere vivo il dialogo a vari livelli governativi, dimostrando una volontà di non lasciare che le tensioni portino a una rottura totale delle comunicazioni ufficiali. Minoru Kihara ha sottolineato che il Giappone continuerà a rispondere in modo appropriato alle azioni russe, basando ogni decisione su ciò che è nell'interesse nazionale del Paese.

Prospettive future relazioni bilaterali

Le conversazioni al margine dell'evento internazionale di Shenzhen aprono una fase di osservazione attenta per la diplomazia giapponese. La decisione di mantenere i canali aperti, nonostante le accuse di spionaggio e le difficoltà economiche per le imprese, indica una strategia di gestione del conflitto piuttosto che di escalation immediata. Il governo giapponese monitorerà da vicino le prossime mosse di Mosca, in particolare riguardo alla sorte del cittadino detenuto e alla stabilità operativa delle aziende come Japan Tobacco Inc.