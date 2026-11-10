Colloqui Ucraina Russia ad Abu Dhabi: nodi su Donbas e garanzie di sicurezza

Ad Abu Dhabi i colloqui trilaterali tra Ucraina e Russia proseguono tra nodi territoriali, garanzie di sicurezza e il ruolo escluso dell'Europa.

I negoziati trilaterali tra Ucraina e Russia, con la mediazione degli Stati Uniti, si sono svolti ad Abu Dhabi e hanno portato a un primo risultato concreto: uno scambio di prigionieri su larga scala. Al termine di un confronto di quattro ore e mezza, la delegazione americana ha descritto la giornata come molto produttiva, mentre la delegazione russa ha annunciato una conferenza stampa nella capitale degli Emirati Arabi Uniti.

L'apertura dei colloqui è stata segnata dall'intenzione dichiarata dagli Stati Uniti di fare un bilancio di ciò che ha funzionato nei precedenti tentativi, identificare gli errori che hanno portato allo stallo e costruire un nuovo quadro di riferimento per la trattativa. Il confronto riguarda una guerra che, secondo il testo di riferimento, dura da quasi cinque anni.

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Il nodo territoriale tra Donbas e linee di contatto

Il punto più controverso resta il futuro del Donbas, l'area orientale dell'Ucraina con una folta presenza di popolazione russofona. Il Cremlino chiede a Kiev la cessione di tutta la regione, comprese le porzioni che le forze russe non sono riuscite a conquistare sul terreno.

Il quadro militare è asimmetrico: Mosca controlla il 100 per cento dell'oblast di Luhansk, mentre l'Ucraina mantiene il controllo del 20 per cento dell'oblast di Donetsk. La posizione di Kiev è di congelare le linee di contatto attuali, mentre gli Stati Uniti stanno lavorando, secondo i media americani, a una formula di gestione e amministrazione delle regioni orientali nella fase postbellica.

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Il Cremlino ha inoltre mantenuto come condizione preliminare la rinuncia dell'Ucraina all'adesione alla Nato. Mosca ha chiesto anche una riduzione del numero di effettivi dell'esercito ucraino e un ridimensionamento della presenza di forze Nato nell'Europa orientale, una prospettiva che preoccupa in particolare Paesi Baltici e Polonia.

Garanzie di sicurezza e posizioni di Kiev, Mosca e Washington

Kiev chiede garanzie da parte degli alleati occidentali simili a quelle previste dall'Articolo 5 del Trattato Nato, cioè una risposta militare nel caso in cui la Russia tornasse ad aggredire l'Ucraina. Gli Stati Uniti ipotizzano invece canali di comunicazione di emergenza e la riattivazione del Consiglio Nato-Russia, sospeso nel 2022.

Il presidente Donald Trump ha parlato della settimana precedente di un nuovo accordo di sicurezza sull'Ucraina che potrebbe coinvolgere tutta l'Europa, definendolo un accordo grande e meraviglioso. Il segretario di Stato Marco Rubio ha avvertito che le garanzie di sicurezza postbelliche devono essere accettabili anche per la Russia, condizione che rende il negoziato particolarmente delicato.

Nonostante le distanze, la possibilità di un punto di equilibrio appare concreta. Resta però da valutare quanto una eventuale intesa sarà solida nei tempi medio-lunghi, soprattutto se le garanzie non saranno accompagnate da meccanismi credibili.

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Europa esclusa dal tavolo e prossime scadenze

Il ruolo dell'Europa è uno dei punti di frizione più evidenti. I rappresentanti europei erano presenti ad Abu Dhabi, ma non hanno potuto partecipare ai colloqui per il rifiuto della Russia. Gli Stati Uniti chiedono ora che gli europei prendano parte ai negoziati, ma il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha respinto l'ipotesi, affermando di voler lasciare i diplomatici europei in hotel.

Sul cessate il fuoco, che l'Unione europea e l'Ucraina chiedono prima dell'avvio dei negoziati di pace veri e propri, Lavrov ha replicato che Bruxelles sta semplicemente cercando di guadagnare tempo. Volodymyr Zelensky ha dal canto suo chiesto che l'Unione europea scelga entro la fine del mese un proprio rappresentante per i negoziati.

Nel frattempo, le due delegazioni hanno trovato un'intesa sullo scambio di prigionieri, il primo elemento concordato dopo il primo giorno di trattative. Secondo una fonte anonima citata dal quotidiano ucraino Ukrainska Pravda, il lavoro della delegazione ucraina ha portato a un accordo per uno scambio su larga scala in un prossimo futuro, senza che sia stata indicata una data precisa.