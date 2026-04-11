Colloqui Usa-Iran a Islamabad: Tensioni, smentite e il ruolo della Cina

Delegazioni di Stati Uniti e Iran si riuniscono a Islamabad per colloqui sulla guerra, con tensioni elevate e controversie sullo sblocco di beni iraniani. La Cina svolge un ruolo di mediazione. Il vertice è caratterizzato da smentite statunitensi, accuse iraniane e incertezza sul futuro dei negoziati. Il primo ministro pakistano incontra Vance prima dei colloqui.

Punti chiave: Le delegazioni di Stati Uniti e Iran sono a Islamabad per discutere i colloqui volti a porre fine alla guerra. La delegazione statunitense è guidata dal vicepresidente J.D. Vance, mentre la delegazione iraniana è guidata dal presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf. Le tensioni sono alte, con Ghalibaf che dichiara di non fidarsi degli americani.

I media iraniani riportano che, se le precondizioni iraniane saranno accettate, i colloqui potrebbero iniziare nel pomeriggio, e che la delegazione iraniana ha portato con sé prove dei crimini di guerra americani, tra cui fotografie e oggetti macchiati di sangue di bambini morti a Minab. Intanto, continuano gli attacchi israeliani in Libano, aggiungendo ulteriore complessità alla situazione. Il governo pakistano annuncia un incontro tra il primo ministro Shehbaz Sharif e il vicepresidente americano J.D. Vance prima dell'inizio dei colloqui a Islamabad. Il governo pachistano afferma che il Pakistan intende facilitare il lavoro di entrambe le parti per una pace duratura. La situazione rimane fluida, con notizie contrastanti sullo sblocco di beni iraniani congelati. Una fonte iraniana afferma che gli Stati Uniti hanno accettato di sbloccare i beni depositati in Qatar e altre banche estere, collegando questa mossa alla garanzia del passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz. Tuttavia, funzionari statunitensi smentiscono queste notizie, negando di aver acconsentito allo sblocco dei beni. La delegazione americana, oltre a Vance, comprende anche Steve Witkoff e Jared Kushner. I media iraniani suggeriscono che i colloqui potrebbero iniziare già nel pomeriggio a Islamabad. Inoltre, una delegazione cinese è attesa a Islamabad per facilitare i negoziati, offrendo potenzialmente garanzie in caso di accordo. Il New York Times aveva precedentemente riportato che la Cina aveva svolto un ruolo nel convincere l'Iran ad accettare un cessate il fuoco, con la portavoce del ministero degli Esteri cinese che non ha confermato né smentito l'impegno cinese, ma ha sottolineato l'impegno alla comunicazione e alla de-escalation. Ulteriori complicazioni derivano dalla difficoltà iraniana di rimuovere le mine poste nello Stretto di Hormuz, impedendo la riapertura del canale al traffico marittimo. Le posizioni sono distanti, la fiducia è bassa e il coinvolgimento di attori esterni come la Cina aggiunge ulteriore complessità





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