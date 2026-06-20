Colloqui Usa-Iran annullati, Vance attacca Israele e Trump celebra la 'vittoria'

Il ministero degli Esteri svizzero ha confermato l'annullamento dei colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran a Burgenstock. Il vicepresidente Usa JD Vance ha criticato il gabinetto israeliano per gli attacchi all'accordo, definendo Trump l'unico vero alleato di Israele. Il presidente americano ha negato pagamenti all'Iran e ha esultato per i presunti vantaggi dell'intesa.

Roma, 19 giugno (askanews) - Non si terranno colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran nel resort montano di Burgenstock , in Svizzera. L'annuncio del ministero degli Esteri elvetico è giunto dopo che un portavoce della Casa Bianca aveva comunicato nella notte che il vicepresidente Usa JD Vance non sarebbe partito per incontrare i negoziatori iraniani.

La missione era stata programmata per avviare discussioni tecniche sull'attuazione dell'accordo raggiunto tra Teheran e Washington per porre fine al conflitto, ma è stata cancellata a seguito della firma a distanza di un memorandum d'intesa. Secondo il Wall Street Journal, il presidente Donald Trump ha sorpreso alcuni suoi collaboratori firmando l'intesa durante una cena alla Reggia di Versailles.

Nel frattempo, Vance, durante un briefing, ha rimproverato i membri del gabinetto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che criticano l'accordo con l'Iran, affermando che dovrebbero 'svegliarsi e sentire l'odore della realtà'. Ha aggiunto: 'In un certo senso hanno attaccato molto personalmente il presidente degli Stati Uniti... Trump è l'unico capo di Stato al mondo che in questo momento simpatizza per la nazione di Israele, e guarda caso è il capo di Stato della superpotenza mondiale.

Se fossi nel gabinetto del governo israeliano, non attaccherei l'unico potente alleato che mi è rimasto in tutto il mondo'. Per Trump, l'intesa con l'Iran rappresenta una 'vittoria' per gli Stati Uniti.

'Non c'è alcun pagamento di 300 miliardi di dollari all'Iran da parte degli Stati Uniti. Questa è una notizia falsa! Tutto ciò che c'è per gli Stati Uniti è successo, prezzi del petrolio più bassi e vittoria. Date un'occhiata al mercato azionario' ha dichiarato in un post sul suo social network Truth.

L'Iran, al contrario, parla di 'disperazione e necessità' da parte americana, che avrebbe esercitato pressioni per giungere a un accordo





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