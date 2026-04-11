Colloqui Usa-Iran: Lo Stretto di Hormuz, il Libano e le Sanzioni al Centro delle Tensioni

I colloqui tra Usa e Iran si aprono con diverse criticità: Hormuz, Libano e sanzioni. Le divergenze persistono su arricchimento dell'uranio, sostegno alle milizie e rilascio di beni. Il Pakistan cerca una mediazione, ma le posizioni restano distanti.

I colloqui tra le delegazioni di Usa e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano JD Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, si prospettano come un percorso tortuoso, nonostante l'ottimismo espresso da Pakistan e Stati Uniti. I nodi irrisolti sono molteplici, spaziando da questioni geopolitiche cruciali come la situazione nello Stretto di Hormuz e il conflitto in Libano , fino al ruolo dei gruppi proxy e alle stringenti sanzioni imposte a Teheran.

L'agenzia iraniana semi-ufficiale ha riferito dell'inizio dei colloqui, a seguito di intense consultazioni a Islamabad durante le quali si sono affrontati temi quali la limitazione degli attacchi israeliani in Libano meridionale, il rilascio dei beni iraniani bloccati dagli Stati Uniti e la necessità di colloqui tecnici e tra esperti più specifici. L'Iran ha inoltre posto l'accento sulla necessità di convincere Israele a un cessate il fuoco completo in Libano, una richiesta che, di fatto, rappresenta l'ostacolo più recente alle trattative, in particolare a causa della campagna israeliana contro Hezbollah, che ha minacciato di far fallire i colloqui ancor prima che iniziassero. Il Pakistan ha cercato di convincere Teheran ad abbandonare la tregua in Libano come precondizione assoluta per le trattative, ma la Repubblica islamica insiste sulla necessità di un cessate il fuoco per il buon esito dei colloqui, una posizione categoricamente respinta da Israele, che tuttavia sembra aver ridotto l'intensità degli attacchi. Resta da vedere se questa moderazione sarà sufficiente a soddisfare l'Iran.\La situazione nello Stretto di Hormuz rappresenta un altro punto critico. La tregua, finora, ha visto il passaggio di un numero esiguo di navi. Le divergenze emergono anche sull'accordo stesso. L'Iran, con la sua proposta in 10 punti, richiede il controllo del braccio di mare, anche attraverso un sistema di 'pedaggio' introdotto all'inizio del conflitto. Tuttavia, la presenza di mine nello stretto solleva ulteriori difficoltà. Il presidente Trump, da parte sua, ha affermato che l'operazione Epic Fury è stata lanciata anche per impedire all'Iran di sviluppare armi nucleari, un'arma che Teheran sostiene di non aver mai cercato di costruire, rivendicando invece il diritto all'arricchimento dell'uranio per scopi civili. La proposta iraniana include, infatti, il riconoscimento internazionale dei diritti di arricchimento dell'uranio, mentre il piano di Trump, in 15 punti, chiederebbe all'Iran di interrompere completamente l'arricchimento sul proprio territorio.\Un altro terreno di scontro riguarda il sostegno finanziario dell'Iran ai suoi alleati regionali, tra cui Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen, Hamas a Gaza e le milizie in Iraq. Washington desidera che l'Iran riduca drasticamente questo sostegno, ritenendo che abbia conferito a Teheran un'influenza regionale tale da permetterle di esercitare una 'difesa avanzata' nelle dispute con Israele e gli Stati Uniti. Tuttavia, al momento, non emergono segnali che l'Iran sia disposto a rinunciare a questa rete di alleanze. In aggiunta, la questione delle sanzioni, dei beni congelati e delle riparazioni di guerra crea ulteriori frizioni. L'Iran chiede la revoca completa delle sanzioni statunitensi e internazionali come parte di un accordo, oltre allo sblocco di circa 120 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. L'Iran insiste anche sulla richiesta di riparazioni di guerra. La tv di Stato iraniana ha riferito che la delegazione iraniana ha esposto le proprie 'linee rosse' al primo ministro pakistano Sharif, includendo, oltre alle questioni già citate, lo Stretto di Hormuz, il rilascio dei beni, e il cessate il fuoco regionale. Le posizioni delle due parti sembrano ancora distanti, con gli Usa che chiedono rinunce all'arricchimento dell'uranio e lo stop al sostegno alle milizie, e l'Iran che insiste sulla revoca delle sanzioni e il controllo di Hormuz, oltre alla risoluzione della questione libanese





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