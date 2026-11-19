La Colombia avvia procedure per l'eutanasia di dieci ippopotami in Antioquia per contenere la specie invasiva, sospendendo il piano precedente.

La Colombia ha avviato formalmente le procedure per l'eutanasia di dieci ippopotami nel dipartimento di Antioquia. L'iniziativa mira a contenere la rapida riproduzione della specie invasiva nel territorio nazionale. Questa decisione segnava un cambio di rotta rispetto ai piani precedenti. Il provvedimento entra in vigore dopo che il governo ha sospeso l'attuazione del programma di sterminio di massa.

Le cause della decisione governativa

Il Direttore dell'autorità ambientale Cornare, Javier Valencia, ha dichiarato l'inizio della prima fase del piano. Quest'azione riguarda specificamente dieci esemplari che minacciano la popolazione locale. Valencia ha citato un caso urgente a Puerto Nare. In quella zona, un animale rappresenta un pericolo diretto per i bambini di una scuola. La misura mira a ridurre immediatamente i rischi per la sicurezza pubblica.

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Origine degli ippopotami colombiani

Nessuno può confinare la specie, dunque si opta per decisioni letali, spiega Valencia citando la convenzione sulla diversità biologica. I quasi duecento ippopotami presenti nel Paese discendono da quattro esemplari. Questi animali furono portati dall'Africa per lo zoo privato di Pablo Escobar. La storia risale alla decade degli anni ottanta del ventesimo secolo. Dopo la morte del narcotrafficante, gli animali si sono sparsi.

Contesto politico e storico del provvedimento

Il provvedimento rientra nel piano adottato a settembre dal ministero dell'Ambiente. Tale piano è sotto la guida del governo del presidente Abelardo de la Espriella. La misura è in continuità con l'esecutivo precedente di Gustavo Petro. Petro aveva proposto l'eutanasia di almeno ottanta capi in totale. A luglio il Ministro dell'Ambiente, Fabio Arjona, aveva escluso il controllo letale. Quest'ultima posizione è cambiata con l'assunzione dell'incarico ministeriale.

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Prossimi passi e misure complementari

La prima fase del piano durerà cinque mesi completi. Oltre all'eutanasia, includerà educazione ambientale intensiva. Saranno attuate anche operazioni di sterilizzazione degli animali. Il confinamento degli esemplari rimasti sarà un'altra misura chiave. Alcuni animali verranno trasferiti in santuari specifici. Altri andranno in zoo internazionali per la conservazione.

Stato attuale e classificazione della specie

La specie è stata dichiarata esotica invasiva nel 2022. La sua proliferazione continua a rappresentare una sfida complessa. Le autorità ambientali devono bilanciare la sicurezza pubblica con la biodiversità. La soppressione di dieci capi è solo l'inizio. La popolazione di ippopotami resta numerosa e distribuita sul territorio. Il monitoraggio continuerà nelle prossime fasi operative.