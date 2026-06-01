Colombia: Abelardo De La Espriella e Ivan Cepeda in ballottaggio per la presidenza

L'outsider della destra colombiana Abelardo De La Espriella è destinato a competere nel ballottaggio per la presidenza contro l'esponente della sinistra Ivan Cepeda, secondo i risultati di un primo turno di votazioni di domenica.

L'outsider della destra colombiana Abelardo De La Espriella è destinato a competere nel ballottaggio per la presidenza contro l'esponente della sinistra Ivan Cepeda , secondo i risultati di un primo turno di votazioni di domenica.

Cepeda e i suoi alleati hanno detto che avrebbero aspettato che i conteggi fossero formalmente confermati. I due uomini sono stati separati da meno di due punti percentuali, secondo i dati dell'anagrafe nazionale del Paese, in una competizione incentrata sulla sicurezza, l'economia e le politiche populiste.

Il legale De La Espriella ha ricevuto il 43,7% dei voti e Cepeda, un senatore di lunga data e attivista, ha vinto appena sotto il 41%, secondo i dati, una differenza di quasi 668.000 voti. De La Espriella, che non ha mai tenuto uffici eletti, ha attirato paragoni con l'ex presidente di El Salvador Nayib Bukele per il suo stile e le proposte di politica.

Si è presentato come un outsider libero da bagagli politici, De La Espriella, 47 anni, ha proposto un'offensiva aggressiva contro i gruppi armati illegali, la costruzione di 10 megaprisi e la riduzione della povertà attraverso un'istruzione, un trattamento sanitario e un alloggio migliori per i più poveri. Cepeda, un legislatore di 63 anni, ha condotto le rilevazioni di opinione, ma le ricerche hanno suggerito che affronterà un contesto molto più difficile nel secondo turno, una volta che i votanti di destra e centristi non hanno più candidati da scegliere.

Una bassa affluenza alle urne di domenica può dare ai candidati spazio per manovrare, tuttavia, se possono convincere più sostenitori a votare nel ballottaggio del 21 giugno. Circa il 58% dei 41 milioni di elettori aventi diritto ha depositato le schede di domenica, secondo i dati dell'anagrafe nazionale. Entrambi Cepeda e il suo alleato, il Presidente in carica Gustavo Petro, hanno detto che aspetteranno che i risultati siano stati formalmente verificati dai giudici.

Cepeda ha detto ai suoi sostenitori a Bogotà che potrebbero essere accadute irregolarità in un numero sconosciuto di sedi di voto.

'Stiamo verificando, attraverso il nostro meccanismo di osservazione elettorale e di sicurezza, esattamente quanti sono coinvolti, secondo i rapporti iniziali, si è verificata una votazione atipica. Ciò significa che comunicheremo solo una volta che le commissioni di conteggio dei voti avranno chiarito completamente questo punto - chiaramente e rigorosamente - emetteremo una dichiarazione sui risultati di stasera', ha detto. Fino alle 19:30 locali (0030 GMT), circa il 37% dei risultati era stato certificato, secondo le tabelle ufficiali.

Cepeda, figlio di un leader comunista assassinato, ha promesso di perseguire la pace con i gruppi armati illegali attraverso le negoziazioni, un approccio che non ha portato progressi significativi sotto Petro. Inoltre, ha pianificato di approfondire le riforme destinate a ridurre l'ineguaglianza e la povertà, comprese la tassazione più alta per gli alti redditi, la concessione di 1 milione di ettari (2,47 milioni di acri) ai vittime del conflitto interno del Paese di sei decenni e l'ampliamento della copertura sanitaria.

Ha criticato la storia di De La Espriella come legale nella sua dichiarazione e lo ha definito un rappresentante del 'fascismo mafioso'. De La Espriella, che ha legalmente rappresentato figure controversie tra cui l'ex ministro venezuelano Alex Saab, ha avvertito che Cepeda avrebbe garantito la continuazione delle politiche economiche di Petro, compresa la proibizione di nuovi progetti di estrazione di petrolio, che hanno attirato critiche da parte di politici istituzionali e investitori.

Il legale afferma di aver finanziato la sua campagna con le proprie risorse, senza ricevere donazioni da partiti o grandi aziende. Reuters non è riuscito a verificare indipendentemente questa affermazione. La senatrice Paloma Valencia, sostenuta dal precedente Presidente Alvaro Uribe, fino a poco tempo fa era la candidata della destra più in testa nella corsa, ma ha ottenuto meno del 7% dei voti. Ha detto di sostenere De La Espriella, così come Uribe





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombia Abelardo De La Espriella Ivan Cepeda Elezioni Presidenziali Ballottaggio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Presidenziali in Colombia: De La Espriella e Cepeda in ballottaggioNessun candidato ha raggiunto il sostegno di oltre il 50% necessario per evitare un secondo turno. Abelardo de la Espriella e Ivan Cepeda si sono avvicinati nei conteggi e si sfideranno al ballottaggio per la presidenza della Colombia.

Read more »

De la Espriella si appresta a competere con Cepeda nel ballottaggio per la presidenza in ColombiaL'outsider della destra colombiana Abelardo de la Espriella si appresta a competere nel ballottaggio per la presidenza contro il senatore di sinistra Ivan Cepeda. I due uomini sono stati separati da pochi punti percentuali con oltre il 97% dei voti scrutinati.

Read more »

Elezioni in Colombia, ballottaggio tra il 'trumpiano' De La Espriella e l'erede di Petro CepedaIl paese è diviso a metà in vista del ballottaggio del 21 giugno tra il candidato di estrema destra Abelardo De La Espriella, detto 'El Tigre', e il candidato di sinistra Iván Cepeda, erede politico del presidente uscente Gustavo Petro. De La Espriella, imprenditore con doppia cittadinanza colombiana e italiana, ha sorpreso superando Cepeda al primo turno. La campagna elettorale si svolge in un clima di alta tensione e violenza.

Read more »

Colombia: ballottaggio tra De la Espriella e Cepeda dopo il primo turnoIl candidato trumpiano Abelardo de la Espriella e il progressista Ivan Cepeda si sfideranno al ballottaggio del 21 giugno. De la Espriella ha vinto il primo turno con circa il 43% dei voti, seguito da Cepeda al 41%. La conservatrice Paola Valencia è terza al 6%. De la Espriella, chiamato 'il Tigre', celebra la vittoria con i suoi sostenitori a Bogotà e Barranquilla. Al ballottaggio potrà contare sull'appoggio della candidata uribista Valencia. Cepeda cerca di conquistare gli elettori che hanno disertato le urne (45% di astensione).

Read more »