Colombia al ballottaggio presidenziale: De La Espriella contro Cepeda il 21 giugno

Dopo il riconoscimento della sconfitta al primo turno da parte di Ivan Cepeda, la Colombia si prepara al ballottaggio presidenziale del 21 giugno tra l'avvocato di destra Abelardo De La Espriella e il candidato di sinistra Ivan Cepeda. De La Espriella ha ottenuto il 43,7% dei voti, Cepeda il 40,9%. I due candidati rappresentano visioni opposte su sicurezza, economia e politiche sociali.

La Colombia si prepara al ballottaggio presidenziale del 21 giugno, dopo che il candidato di sinistra Ivan Cepeda ha riconosciuto la sconfitta al primo turno, aprendo la strada al confronto con l'avvocato di destra Abelardo De La Espriella .

Con il 100% delle schede scrutinate, De La Espriella, del movimento Difensori della Patria, ha ottenuto il 43,7% dei voti, mentre Cepeda si è fermato al 40,9%. Inizialmente, Cepeda aveva messo in dubbio i risultati, denunciando presunte discrepanze nel registro elettorale e irregolarità in oltre 800.000 carte d'identità, salvo poi ammettere di non avere prove concrete.

Solo dopo aver ricevuto pressioni da De La Espriella, che aveva subordinato la partecipazione a un dibattito televisivo al riconoscimento del verdetto elettorale, Cepeda ha rilasciato una dichiarazione pubblica sul suo account X: 'In qualità di candidato alla presidenza per il Patto Storico e l'Alleanza per la Vita, riconosco i risultati del primo turno'. Questo passo ha sbloccato la situazione politica e permesso l'avvio ufficiale della campagna per il ballottaggio.

De La Espriella, soprannominato 'La Tigre', ha costruito la sua campagna su una piattaforma incentrata sulla sicurezza, la riduzione della burocrazia statale e il rilancio economico. Il 47enne si presenta come un outsider politico e ha promesso una linea dura contro la criminalità, il traffico di droga e i gruppi armati illegali, con la costruzione di dieci megaprigioni e un rafforzamento delle forze armate.

Dall'altra parte, Cepeda, filosofo 63enne e deputato dal 2010, ha una storia familiare segnata dalla violenza politica: suo padre, un leader comunista, fu assassinato nel 1994 in un attacco paramilitare a Bogotà. Cepeda si impegna a espandere i programmi sociali dell'attuale governo per ridurre povertà e disuguaglianza, e a promuovere il dialogo con i gruppi armati illegali.

I sondaggi indicano che al secondo turno Cepeda dovrà affrontare una competizione ancora più dura, poiché gli elettori di destra, che al primo turno avevano molteplici candidati, ora si stringeranno attorno all'unico rappresentante conservatore. Il primo turno ha registrato un'affluenza relativamente bassa, pari a circa il 58%, secondo i dati dell'ufficio nazionale del registro.

Questo dato potrebbe influenzare le strategie dei due candidati in vista del ballottaggio, con entrambi che cercheranno di mobilitare i propri elettori e di conquistare i voti degli indecisi e di chi non ha partecipato al primo turno. La campagna si preannuncia accesa, con De La Espriella che punta a consolidare il voto conservatore e Cepeda che cerca di mantenere unita la base progressista e di attrarre i moderati.

Il risultato del ballottaggio avrà implicazioni significative per il futuro della Colombia, segnando una scelta tra due visioni opposte: una più autoritaria e incentrata sulla sicurezza, l'altra più attenta alle riforme sociali e al dialogo. In un contesto di profonda polarizzazione, il Paese osserva con attenzione gli ultimi sviluppi, mentre i candidati si preparano al confronto televisivo e alla stretta finale della campagna elettorale





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