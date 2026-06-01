Colombia al ballottaggio presidenziale tra De La Espriella e Cepeda: sicurezza e economia al centro dello scontro

Il primo turno delle elezioni presidenziali colombiane ha visto il candidato di destra Abelardo De La Espriella e il senatore di sinistra Ivan Cepeda contendersi l'accesso al ballottaggio del 21 giugno. Con percentuali molto vicine, entrambi puntano su proposte populiste per affrontare le paure degli elettori su sicurezza ed economia, mentre le polemiche e le reciproche accuse segnano la campagna.

Il candidato presidenziale colombiano Abelardo De La Espriella , esponente del movimento politico Difensori della Patria, ha rivolto le sue parole ai sostenitori dopo i risultati del primo turno delle elezioni presidenziali , tenutosi il 31 maggio 2026 a Barranquilla.

L'avvocato di destra e il senatore di sinistra Ivan Cepeda affronteranno il ballottaggio di giugno in un contesto segnato da forti preoccupazioni degli elettori riguardo alla sicurezza e all'economia, con entrambi i candidati che hanno proposto soluzioni populiste per affrontare queste tematiche. De La Espriella, che non ha mai ricoperto cariche elettive, ha ottenuto quasi il 44% dei voti, mentre Cepeda, senatore e attivista di lunga data, si è attestato poco sotto il 41%.

Il margine ristretto ha evidenziato una competizione molto combattuta, dove i voti dei partiti di centro, che hanno raccolto percentuali a Una cifra, potrebbero essere decisivi per il secondo turno. De La Espriella ha scelto come palco una grande barca attraccata sul fiume Magdalena a Barranquilla, sua città di residenza, da cui ha dichiarato: Sono pronto a combattere la battaglia finale, sono pronto per il secondo turno in cui questa patria miracolosa e i suoi sostenitori prevarranno.

Oggi abbiamo chiuso la prima pagina della storia, ma la storia definitiva la finiremo di scrivere il 21 giugno. Il suo stile personale e le proposte politiche, tra cui una dura offensiva contro i gruppi armati illegali e la costruzione di dieci megaprigioni, hanno suscitato confronti con il presidente salvadoregno Nayib Bukele.

Sul piano economico, De La Espriella ha promesso di ridurre la povertà attraverso una migliore istruzione, sanità e alloggi per i più poveri, sostenendo di essere libero da bagagli politici e di aver finanziato la campagna autonomamente, senza donazioni da parte di partiti o grandi aziende. Reuters non ha potuto verificare in modo indipendente questa affermazione.

Cepeda, 63 anni, figlio di un leader comunista assassinato, era in testa in alcuni sondaggi prima del primo turno, ma ora si troverà ad affrontare una prova più difficile poiché gli elettori di destra non hanno più alternative multiple. Entrambi i candidati hanno denunciato possibili irregolarità e hanno chiesto che tutti i voti siano confermati dai giudici; a domenica sera quasi la metà degli scrutini era stata formalmente revisionata.

Gli insulti reciproci sono stati frequenti: De La Espriella ha definito Cepeda una marionetta di Petro, mentre Cepeda ha accusato il rivale di essere un fascista mafioso, criticando il suo passato di avvocato. De La Espriella, che ha difeso figure controverse come l'ex ministro venezuelano Alex Saab, ha avvertito che Cepeda proseguirebbe le politiche economiche di Petro, compreso il divieto di nuovi progetti petroliferi, fortemente osteggiate da politici dell'establishment e investitori.

Cepeda, che ha partecipato ai colloqui che hanno portato all'accordo di pace del 2016 tra il governo e le ex guerriglie FARC, ha promesso di cercare la pace con altri gruppi armati per porre fine al conflitto interno decennale del paese, uno sforzo che ha fatto pochi progressi sotto Petro. Ha inoltre in programma di approfondire le riforme per ridurre disuguaglianza e povertà, aumentando le tasse per i redditi più alti, donando un milione di ettari alle vittime del conflitto ed espandendo il sostegno al reddito per anziani, famiglie povere e giovani.

Raduneremo e uniremo tutte le forze necessarie per sconfiggere Abelardo De La Espriella con una verifica elettorale chiara, ha detto Cepeda ai sostenitori. L'affluenza al voto di domenica, circa il 58% dei 41 milioni di elettori abilitati, potrebbe essere un fattore: i candidati dovranno convincere più persone a partecipare al ballottaggio del 21 giugno.

Paloma Valencia, senatrice sostenuta dall'ex presidente Alvaro Uribe, era fino a poco tempo fa la candidata di destra in testa, ma ha ottenuto meno del 7% dei voti. (Segue la traduzione parziale del testo originale inglese per completezza) L'avvocato colombiano di destra Abelardo De La Espriella e il senatore di sinistra Ivan Cepeda si sfideranno nel ballottaggio delle presidenziali di giugno dopo un voto serrato domenica, in una competizione dominata dalle preoccupazioni degli elettori per la sicurezza e l'economia, alle quali ciascun candidato ha offerto soluzioni populiste.

I due uomini sono stati vicini nei voti, con De La Espriella, che non ha mai ricoperto cariche elettive, che ha ottenuto quasi il 44% dei consensi e Cepeda, senatore e attivista di lunga data, poco meno del 41%





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