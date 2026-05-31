Colombia al voto: primo turno presidenziale tra sinistra, indipendente e destra

I colombiani votano per il primo turno delle elezioni presidenziali. Il candidato di sinistra Ivan Cepeda guida i sondaggi ma rischia il ballottaggio. In lizza anche l'indipendente Abelardo De La Espriella e la destra Paloma Valencia.

I colombiani hanno cominciato a votare domenica per il primo turno delle elezioni presidenziali , in una competizione che vede in testa il senatore di sinistra Ivan Cepeda , ma con la prospettiva di un ballottaggio a giugno.

I seggi sono aperti fino alle 16 locali e i risultati definitivi sono attesi entro poche ore. Oltre 40 milioni di elettori sono chiamati alle urne per scegliere tra tre candidati principali: il progressista Cepeda, il businessman indipendente Abelardo De La Espriella e la senatrice di destra Paloma Valencia.

Ivan Cepeda, 63 anni, senatore del Patto Storico e figlio di un leader comunista ucciso, ha promesso di proseguire il percorso di pace con i gruppi armati illegali attraverso negoziati, una strategia che sotto il presidente uscente Gustavo Petro ha ottenuto scarsi progressi. Intende inoltre approfondire le riforme per ridurre la disuguaglianza e la povertà, aumentando le tasse sui redditi più alti, donando 1 milione di ettari alle vittime del conflitto interno e ampliando la copertura sanitaria.

Dopo aver votato nel sud-ovest di Bogotà, una sostenitrice ha dichiarato: 'Sostengo Cepeda nella speranza che il paese possa restare sulla via del cambiamento e realizzare quanto è stato bloccato in questo mandato dai parlamentari di destra e dai tribunali'. Petro ha utilizzato decreti per imporre alcune politiche ostacolate dalla magistratura, come l'aumento del salario minimo di oltre il 20% quest'anno.

Alle calcagna di Cepeda si trova Abelardo De La Espriella, 47 anni, avvocato e uomo d'affari senza precedenti esperienze elettive, il cui stile e proposte ricordano quelli del presidente salvadoregno Nayib Bukele. Si presenta come un estraneo alla politica tradizionale, proponendo una dura offensiva contro i gruppi armati illegali, la costruzione di dieci mega-carceri e la riduzione della povertà attraverso istruzione, sanità e alloggi per i più poveri.

'Crediamo che con Abelardo possiamo tornare sulla strada della crescita e della prosperità che avevamo prima che la sinistra arrivasse a distruggere tutto', ha affermato Jhon Vergara, un meccanico 55enne. De La Espriella, che ha rappresentato figure controverse come l'ex ministro venezuelano Alex Saab, ha messo in guardia contro una vittoria di Cepeda che significherebbe la continuazione delle politiche economiche criticate di Petro, incluso il divieto di nuovi progetti petroliferi.

L'avvocato sostiene di aver finanziato la campagna con risorse proprie, senza accettare donazioni da partiti o grandi aziende, ma Reuters non ha potuto verificare l'affermazione in modo indipendente. Al terzo posto nei sondaggi c'è Paloma Valencia, senatrice appoggiata dall'ex presidente Alvaro Uribe e fino a poco tempo fa la principale candidata di destra.

La sua piattaforma è simile a quella di De La Espriella: linea dura contro corruzione, narcotraffico e gruppi armati illegali, sgravi fiscali per le imprese per creare posti di lavoro e programmi sociali finanziati dalla ripresa delle esplorazioni di petrolio e gas. La sua invettiva contro la corruzione ha colpito Antonio Pena, 69 anni, proprietario terriero che aveva votato per Petro nel 2022.

'Quattro anni fa ho sostenuto il cambiamento, ma sono rimasto profondamente deluso. La cosa che mi ha deluso di più è stata vedere la corruzione continuare come prima e le promesse non mantenute', ha detto. Il primo turno potrebbe non essere sufficiente per decretare un vincitore: se nessuno supererà il 50% dei voti, si andrà al ballottaggio il 20 giugno.

In tale scenario, gli analisti prevedono una sfida più dura per Cepeda, quando gli elettori di centrodestra si uniranno attorno a un unico candidato





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