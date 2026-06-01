Colombia, caos dopo il primo turno: Hernández sorprende, Petro contesta i risultati

Rodolfo Hernández vince a sorpresa il primo turno delle presidenziali colombiane con il 43%, ma Gustavo Petro non riconosce i risultati per presunte irregolarità nel registro elettorale. Tensioni e accuse reciproche preludono a un ballottaggio incerto.

Il 21 giugno, dopo aver ottenuto il maggior numero di voti al primo turno delle elezioni presidenziali colombiane, Rodolfo Hernández , candidato del partito di centro Dignità e Impegno, è risultato il vincitore a sorpresa del primo turno, superando i dieci milioni di voti e ottenendo circa il 43% delle preferenze.

Il suo principale avversario, Gustavo Petro, candidato del partito di sinistra Patto Storico, si è fermato al 40%, una differenza di circa tre punti percentuali. Petro, però, ha dichiarato che non riconoscerà i risultati finché non saranno chiariti i dubbi relativi al registro elettorale e le contestazioni in diversi seggi.

"C'è una discrepanza che vogliamo verificare riguardo al registro elettorale, e non si tratta di una discrepanza qualsiasi: stiamo parlando di 885.000 persone", ha detto ai suoi sostenitori a Bogotà. Le parole dell'attuale candidato in testa al primo turno, che da Barranquilla ha diffuso un video, sono state molto dure: "Non osate insistere a ignorare questi risultati perché il popolo si ribellerà e vi punirà. Siete un paio di banditi che stiamo per cacciare.

La democrazia deve essere mantenuta con la ragione o con la forza". La candidata del partito Centro Democratico Uribista, che in passato aveva ottenuto il 6% alle primarie e più di tre milioni di voti, stavolta ha raccolto una percentuale inferiore alle previsioni dei sondaggi, circa il 4%. Un'altra candidata di centro, l'ex sindaca di Bogotà, ha ottenuto un risultato analogo.

La tornata elettorale si è tenuta in un clima di alta tensione, con entrambi i fronti che accusano l'altro di irregolarità e minacciano di non accettare l'esito finale se non saranno soddisfatte le loro richieste di trasparenza. Il risultato del primo turno ha rimandato a un ballottaggio che si preannuncia incerto e polarizzato, in un paese profondamente diviso tra le due offerte politiche





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