Colombia: Cepeda accetterà il risultato del ballottaggio ma invita a protestare pacificamente se i diritti saranno violati

Il candidato di sinistra Ivan Cepeda, in testa ai sondaggi per il ballottaggio del 21 giugno, garantisce il riconoscimento del voto ma minaccia proteste pacifiche in caso di irregolarità. Lo scontro con il conservatore De La Espriella mette di fronte due visioni contrastanti sul futuro del paese, tra riforme sociali e pacificazione da un lato, e sicurezza e politiche a favore delle imprese dall'altro.

Il candidato presidenziale di sinistra colombiano Ivan Cepeda ha dichiarato in un'intervista a Reuters che accetterà e riconoscerà il risultato del ballottaggio del 21 giugno, indipendentemente dall'esito, definendosi un democratico.

Tuttavia, ha sottolineato la responsabilità di verificare la trasparenza del processo e ha affermato che, qualora i diritti dei cittadini venissero calpestati, inviterebbe i suoi sostenitori a una protesta pacifica e costituzionale, rifiutando categoricamente la violenza. La sua posizione arriva dopo un primo turno in cui ha perso di circa 670mila voti contro il rivale di destra Abelardo De La Espriella, il quale, pur non avendo raggiunto la maggioranza assoluta, è dato per favorito al secondo turno grazie al probabile sostegno degli elettori degli altri candidati conservatori ormai esclusi.

De La Espriella, a sua volta, aveva lanciato accuse senza prove su un presunto piano della sinistra per scatenare disordini in caso di sua sconfitta. Il ballottaggio del 21 giugno rappresenta uno scontro tra due visioni opposte per la Colombia: da un lato Cepeda, senatore ed alleato del presidente uscente Gustavo Petro, che propone di approfondire le riforme sociali in sanità, istruzione e pensioni, la distribuzione di terre agli agricoltori per puntare a un ruolo di potenza agricola globale, e la ripresa dei colloqui di pace con i gruppi armati per porre fine a sei decenni di conflitto.

Per finanziare il suo programma, invece di una riforma fiscale parlamentare, Cepeda preferirebbe un patto fiscale con il settore privato per combattere l'evasione fiscale. Sul fronte economico, manifesta scetticismo sulla ripresa dell'esplorazione petrolifera a causa del divieto imposto da Petro e sottolinea la necessità di politiche ambientali che riconoscano la crisi climatica.

Sulle relazioni con gli Stati Uniti, principale partner commerciale ma con cui Petro ha avuto tensioni, Cepeda promette un approccio basato sul rispetto e la sovranità per costruire soluzioni bilaterali innovative. Riguardo alla politica monetaria, suggerisce un coordinamento tra settori sociali, imprenditoriali e la banca centrale, in contrasto con lo scontro aperto tra Petro e il board della banca centrale.

Infine, per quanto riguarda la sicurezza, critica i pochi risultati tangibili dei tentativi di demobilizzazione di Petro e propone legislazione per offrire benefici legali ai gruppi criminali che disarmeranno, anche se ammette che durante il mandato di Petro i gruppi armati hanno aumentato i propri effettivi. La campagna si svolge in un clima di forte polarizzazione e con entrambi i candidati che cercano di rassicurare sulla stabilità democratica del paese





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombia Elezioni Presidenziali Ivan Cepeda Abelardo De La Espriella Ballottaggio Riforme Sociali Pace Proteste Pacifiche Gustavo Petro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Inter, si punta dritto a Provedel: in settimana previsti nuovi contatti con la LazioL'Inter non molla la presa su Ivan Provedel.

Read more »

Da vice a vice, Provedel cerca linfa nuova all'Inter: la forbice tra i due club è sottileL'avventura di Ivan Provedel alla Lazio sembra avviarsi verso i titoli di coda.

Read more »

Inter, Provedel ha scelto i nerazzurri: incontro con l'agente, resta la distanza con la LazioL'Inter accelera per Ivan Provedel.

Read more »

Inter, l'agente di Provedel arrivato in sede: prosegue la trattativa per il portiere della LazioIvan Provedel si avvicina sempre di più all'Inter.

Read more »