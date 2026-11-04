Colombia: Congresso approva legge durissima contro gruppi armati

Il Congresso colombiano approva la proposta del presidente De La Espriella per inasprire le regole di resa dei gruppi illegali, segnando la fine della politica di pace totale di Petro. La nuova normativa richiede il disarcionamento e la collaborazione con le autorità per ottenere riduzioni penali limitate.

Il Congresso colombiano ha approvato con forte maggioranza una riforma legislativa che inasprisce drasticamente le condizioni per il disarmo dei membri dei gruppi armati illegali. Questa decisione segna una netta rottura con l'approccio diplomatico seguito dall'ex presidente Gustavo Petro e rappresenta una delle prime vittorie legislative per il presidente di destra Abelardo De La Espriella. La nuova normativa stabilisce che la semplice resa non garantisce più benefici significativi, imponendo requisiti di collaborazione molto più rigorosi per ottenere qualsiasi riduzione della pena. Questa misura mira a smantellare le strutture criminali attraverso un maggiore coinvolgimento attivo degli ex combattenti nelle operazioni di polizia e nella giustizia retributiva.

Requisiti stringenti per il disarmo e la cooperazione

Sotto la nuova legge, i membri delle organizzazioni illegali devono smettere di usare armi, identificare i propri compagni e restituire i minori arruolati o rapiti. Devono inoltre collaborare attivamente nella ricerca delle persone scomparse e consegnare tutti i beni acquisiti illecitamente. La trasparenza sui finanziamenti politici e sulle reti di corruzione diventa un requisito fondamentale per accedere a qualsiasi trattamento di favore. Queste condizioni sono progettate per garantire che la cooperazione non sia solo verbale, ma fornisca prove tangibili contro le strutture criminali organizzate che operano nel paese.

Also read Midterm USA: I Democratici Riconquistano il Congresso

Le sanzioni per i leader rimangono severissime, con un limite minimo di dieci anni di carcere che non può essere abbattuto. I membri ordinari possono ottenere una riduzione della pena fino al cinquanta percento, mentre i comandanti possono vedere la loro condanna ridotta del trenta percento. Tuttavia, questa legislazione non sospende i mandati di arresto esistenti, né le operazioni di estradizione o le azioni delle forze dell'ordine. L'obiettivo è mantenere la pressione militare e giudiziaria costante, evitando la possibilità che le bande criminali utilizzino le trattative come una tregua temporanea per riorganizzarsi.

Rottura con la politica di Pace Totale di Petro

Questa riforma rappresenta un deciso abbandono della strategia "Pace Totale" promossa da Gustavo Petro, il primo presidente di sinistra del paese. Durante la sua amministrazione, erano state sospese le arrestazioni e dichiarati i cessate il fuoco per favorire il dialogo con i guerriglieri e le bande criminali. Il governo di De La Espriella ha accusato queste misure di aver permesso alle organizzazioni illegali di espandere le proprie file e di consolidare il controllo su aree strategiche per il traffico di droga e l'estrazione mineraria illegale. La nuova linea dura mira a invertire questa tendenza, ripristinando lo stato di diritto attraverso un approccio più punitivo e meno conciliante.

Advertisement

Gustavo Petro, ex membro del gruppo guerriglieri M-19, aveva avviato i negoziati di pace con l'Esercito di Liberazione Nazionale alla fine del 2022. Il suo piano mirava a porre fine a un conflitto pluridecennale che ha causato oltre 450.000 morti in Colombia. Verso la fine del suo mandato, Petro ha riconosciuto che l'obiettivo della "Pace Totale" non era stato pienamente raggiunto, pur sottolineando la riduzione generale degli omicidi nel paese. La critica principale al suo erede politico è che questa riduzione della violenza non si è tradotta in uno smantellamento effettivo delle strutture criminali, permettendo loro di sopravvivere e prosperare.

Crescita dei gruppi illegali e supporto del Senato

Secondo i dati ufficiali forniti dal Ministero della Difesa colombiano, il numero di membri nei gruppi armati illegali è più che raddoppiato negli ultimi anni. La forza di questi gruppi è passata da 15.120 unità alla fine del 2022 a circa 28.802 nel luglio 2026. Questo incremento drastico è la principale giustificazione fornita dall'esecutivo per il cambio di rotta nelle politiche di sicurezza nazionale. La crescita numerica delle organizzazioni criminali ha portato a un aumento della violenza in varie regioni, costringendo il governo a cercare soluzioni legislative più incisive per fermare l'espansione del potere criminale e proteggere le comunità civili.

Il Senato colombiano ha approvato il disegno di legge con 57 voti a favore e 24 contrari, mentre la Camera dei Rappresentanti lo ha sostenuto con 95 voti a favore e 10 contrari. Le sedute parlamentari si sono concluse nella tarda serata di martedì, confermando il forte consenso trasversale verso un approccio più rigido. Questa iniziativa era stata annunciata durante la campagna elettorale di De La Espriella, che aveva promesso di schierare l'esercito contro i gruppi criminali e di porre fine alle trattative di pace con le guirillas di sinistra. L'approvazione definitiva segna un punto di svolta nella storia recente della sicurezza colombiana, spostando l'accento dalla negoziazione alla repressione militare e giudiziaria.