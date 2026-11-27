Il nuovo presidente Abelardo De la Espriella intensifica la guerra alla guerriglia, invertendo le politiche di Ivan Petro. Esplosioni, blackout e vittime civili segnano la fine degli accordi di pace nel 2026.

Il presidente colombiano Abelardo De la Espriella ha inaugurato il suo mandato con una rottura netta e radicale rispetto alla strategia di riconciliazione nazionale promossa dal suo predecessore Ivan Petro. Entrato in carica il 7 agosto 2026, De la Espriella ha dichiarato la guerra aperta al terrorismo interno, abbandonando ogni tentativo di pacificazione e adottando un approccio di tolleranza zero modellato sulla scia delle politiche del presidente salvadoregno Nayib Bukele.

Politica di forza e allineamento con Washington

La nuova amministrazione di De la Espriella ha dimostrato una fedeltà politica incondizionata nei confronti degli Stati Uniti, definendo l'intero programma politico della Casa de Nariño come strettamente allineato agli interessi di Washington. Questa nuova orientazione ha portato a decisioni immediate e controverse, tra cui l'approvazione di attacchi contro il Venezuela, la comunicazione esclusiva con Caracas tramite il Dipartimento di Stato americano e la ripresa delle relazioni diplomatiche con Israele.

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In particolare, il governo ha spostato l'ambasciata colombiana a Gerusalemme, annullando le decisioni prese dall'amministrazione precedente. Questa svolta geopolitica ha segnato il distacco definitivo dalle relazioni internazionali moderate del passato, consolidando l'alleanza con figure conservatrici globali come Donald Trump e chiudendo ogni spazio di mediazione bilaterale nella regione.

Ondata di violenza e attacchi terroristici

La politica di scontro militare ha innescato immediatamente una dura controffensiva da parte dei gruppi armati, portando la Colombia in una spirale di violenza inaccettabile. Nei soli primi tre giorni della nuova fase, si sono registrati sei attacchi distinti nelle zone interne dello stato, aree dove il potere centrale fatica già da tempo a imporre il proprio controllo. Questa escalation ha dimostrato la fragilità della sicurezza nazionale nonostante le promesse di pieno controllo del territorio.

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L'evento più eclatante si è verificato a Villavicencio, capitale del Dipartimento di Meta, con un'autobomba davanti al palazzo del governo che ha causato un morto e quaranta feriti. Questa azione brutale rappresenta il culmine di una serie di violenze che hanno caratterizzato l'inizio del nuovo ciclo politico, dimostrando che i gruppi ribelli non hanno intenzione di arrendersi alle nuove minacce governative.

Reazioni delle fazioni ribelli e dissidenti

La crisi è stata alimentata dalla riorganizzazione di fazioni che non hanno accettato l'accordo di pace del 2016. Tra queste, spicca l'Esercito di Liberazione Nazionale (Eln), una guerriglia marxista-leninista attiva dal 1964, che si è espansa nelle aree precedentemente controllate dalle Farc. Parallelamente, la Struttura 33, nota anche come Frente Mariscal Antonio José de Sucre, ha rafforzato il controllo su Catacumbo, al confine con il Venezuela.

I dissidenti della Farc, riorganizzati tra il 2016 e il 2022 grazie al commercio di droga, hanno risposto all'eliminazione di alcuni loro leader con attacchi indiscriminati. L'1 novembre è scoppiato un camion bomba vicino a una base militare a Tolima, uccidendo quattro persone tra cui una neonata di due mesi. Il 24 novembre, la rete elettrica a Taminango è stata sabotata, provocando un blackout che ha interessato un terzo dell'intera nazione.

Impatto umanitario e fallimento strategico

Le conseguenze della guerra dichiarata da De la Espriella hanno superato ogni previsione, con una media di 3,7 attentati al giorno negli ultimi tre mesi. Il bilancio è di 515 vittime, inclusi 38 membri delle forze dell'ordine. L'Unicef Colombia ha lanciato un allarme urgente sulla ripresa degli arruolamenti di bambini nelle formazioni guerrigliere, con 131 casi documentati, invertendo il trend positivo degli anni precedenti.

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Oltre un terzo della Colombia si trova attualmente in stato di allerta, certificando il fallimento della strategia di sicurezza del presidente. Le emittenti come Rcn e Caracol Televisión sono state minacciate o attaccate, accusate di essere filogovernative, mentre De la Espriella ha giurato alla televisione nazionale che i terroristi sarebbero stati eliminati, senza però riuscire a frenare l'ondata di sangue.