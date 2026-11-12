Colombia e Venezuela accordano collaborazione contro crimine transnazionale dopo i rapimenti di Nancy Gomez e un ufficiale militare sul confine di 2.219 km.

I governi della Colombia e del Venezuela hanno annunciato giovedì la volontà di coordinare gli sforzi di sicurezza per contrastare la criminalità transnazionale. Questa decisione strategica scaturisce direttamente da due recenti e gravi episodi di rapimento verificati lungo la loro confine condivisa, lunga 2.219 chilometri. La pressione internazionale e regionale sta spingendo i due vicini a stretto contatto per gestire le minacce armate che attraversano i confini.

Cooperazione bilaterale contro crimine transnazionale

Il Ministro degli Esteri colombiano ha istituito canali di comunicazione diretti con le autorità veneziane per concordare operazioni di salvataggio. Lo scopo immediato è recuperare Nancy Gomez, moglie del sindaco di Uribia, situata nel dipartimento settentrionale di La Guajira. La città si trova a soli 30 chilometri dal confine con il Venezuela, rendendo la zona particolarmente vulnerabile alle incursioni criminali.

Also read Rodriguez difende il petrolio venezuelano alla COP31 tra critiche e sostegno USA

Le indagini preliminari condotte dalle autorità colombiane indicano che Nancy Gomez è stata rapita il 11 novembre. Si ritiene che i rapitori l'abbiano trasferita illegalmente nel territorio veneziano con l'esplicito intento di eludere le giurisdizioni e le forze dell'ordine colombiane. Questo spostamento transfrontaliero evidenzia la necessità urgente di una risposta coordinata tra i due stati.

Presenza militare e gruppo armato ELN

Il Presidente colombiano Abelardo De La Espriella ha autorizzato il dispiegamento di truppe militari nell'area del rapimento per supportare le operazioni di ricerca. Le informazioni disponibili suggeriscono che il gruppo armato ELN (Esercito di Liberazione Nazionale) sia dietro la cattura di Gomez. Questa organizzazione ha una lunga storia di attività illegali nella regione di confine.

Advertisement

Il contesto di sicurezza nella zona è ulteriormente aggravato da un precedente episodio significativo. Il 4 novembre, un ufficiale dell'esercito colombiano è stato rapito dal gruppo armato ELN. Questo incidente si è verificato nella città di Saravena, situata nello stato di confine di Arauca. La ripetitività degli attacchi conferma la persistente instabilità nelle province limitrofe.

Posizioni ufficiali di Caracas

Il Ministero degli Esteri del Venezuela ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui ha dichiarato la piena disponibilità a eseguire tutta la coordinazione necessaria con le autorità colombiane. L'agenzia veneziana ha emphasized che la collaborazione è essenziale per affrontare le questioni di sicurezza comune. Questa presa di posizione rappresenta un cambio di tono rispetto alle tensioni storiche tra i due governi.

Le forze armate e i gruppi ribelli hanno operato storicamente lungo il confine, dove il traffico di droga e il contrabbando sono pratiche comuni. La Colombia ha precedentemente accusato il Venezuela di ospitare ribelli delle FARC e dell'ELN all'interno del proprio territorio. Il governo di Caracas ha ripetutamente negato queste accuse, mantenendo una linea difensiva sulle questioni di sovranità.

Implicazioni geopolitiche e futuri passi

Il Ministro della Difesa colombiano Jorge Eduardo Mora ha dichiarato mercoledì che Bogotà ha chiesto agli Stati Uniti di collaborare con il Venezuela. L'obiettivo è trovare l'ufficiale dell'esercito rapito e stabilire un nuovo quadro di cooperazione. Mora ha espresso speranza che la transizione politica in corso nel vicino paese favorisca una maggiore cooperazione regionale.

Advertisement

Questa dinamica è inserita in un contesto politico più ampio. All'inizio di quest'anno, Delcy Rodriguez è diventata presidente ad interim del Venezuela. Ha iniziato a governare il paese sotto la supervisione degli Stati Uniti dopo una missione militare americana che ha catturato l'ex leader Nicolas Maduro. Il suo trasferimento a New York per affrontare il processo ha segnato un punto di svolta significativo nella geopolitica sudamericana.

Il Comandante delle Forze Militari colombiane, Generale Erik Rodriguez, continua a monitorare la situazione sul campo. La cerimonia per la nomina dei nuovi vertici militari a Bogotà, avvenuta il 26 agosto 2026, ha sottolineato l'importanza della stabilità istituzionale. Ora, l'attenzione si sposta interamente sulle operazioni pratiche di recupero e sulla prevenzione di nuovi attacchi lungo il confine.