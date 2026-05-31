Colombia: i candidati alle elezioni presidenziali

I colombiani voteranno domenica in quello che probabilmente sarà il primo turno delle elezioni presidenziali. Tra i candidati ci sono un uomo di sinistra, un uomo d'affari indipendente e una senatrice di destra.

I colombiani voteranno domenica in quello che probabilmente sarà il primo turno delle elezioni presidenziali . Tra i candidati ci sono un uomo di sinistra che si impegna ad ampliare le riforme avviate dall'attuale governo, un uomo d'affari indipendente che promette un giro di vite sulla sicurezza e una senatrice di destra che cerca di diventare la prima donna leader del Paese.

Il senatore di sinistra Ivan Cepeda, 63 anni, è in testa ai sondaggi, ma sembra destinato a non raggiungere il 50% di consensi necessari per evitare il ballottaggio a giugno. I sondaggi suggeriscono che affronterà una competizione molto più dura al secondo turno, quando gli elettori di destra e centristi non avranno più candidati tra cui scegliere.

Cepeda, figlio di un leader comunista assassinato, ha promesso di perseguire la pace con i gruppi armati illegali attraverso i negoziati, una politica che ha portato a pochi progressi sotto l'attuale presidente Gustavo Petro. Ha inoltre in programma di approfondire le riforme volte a ridurre le disuguaglianze e la povertà, tra cui l'aumento delle tasse sui redditi più alti, la donazione di 1 milione di ettari alle vittime dei sei decenni di conflitto interno del Paese e l'ampliamento della copertura sanitaria.

Accanto a lui, nei sondaggi, c'è l'avvocato e uomo d'affari Abelardo De La Espriella, che non ha mai ricoperto cariche elettive, ma la cui estetica e le cui proposte politiche hanno attirato paragoni con il Nayib Bukele di El Salvador. De La Espriella, 47 anni, ha proposto un'offensiva contro i gruppi armati illegali, la costruzione di 10 megaprisoni e la riduzione della povertà attraverso l'istruzione, la sanità e l'abitazione per i più poveri.

Ha anche avvertito Cepeda che garantirebbe la continuazione delle politiche economiche di Petro, tra cui il divieto di nuovi progetti petroliferi. L'avvocato ha finanziato la sua campagna con i suoi propri mezzi, senza ricevere donazioni da partiti o grandi aziende. I sondaggi suggeriscono che De La Espriella affronterà una competizione molto più dura al secondo turno, quando gli elettori di destra e centristi non avranno più candidati tra cui scegliere.

La senatrice Paloma Valencia, sostenuta dal ex presidente Alvaro Uribe, è in terza posizione nei sondaggi. La sua piattaforma ha similitudini con quella di De La Espriella, tra cui una linea dura contro la corruzione, il traffico di droga e i gruppi armati illegali. Sostiene anche le agevolazioni fiscali per le aziende per creare posti di lavoro e i programmi sociali per migliorare la sanità, l'istruzione e l'abitazione, finanziati dalla rinnovata esplorazione petrolifera e di gas.

Più di 40 milioni di colombiani sono eleggibili per votare. Le sedi elettorali saranno aperte per otto ore a partire dalle 8 del mattino locale (1300 GMT), con i risultati definitivi previsti per circa le 20 del pomeriggio locale, secondo le autorità





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