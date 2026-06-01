Colombia: i risultati del primo turno delle elezioni presidenziali

Il primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia ha rispettato le aspettative dei sondaggi, ma i risultati dei candidati che accederanno al secondo turno hanno disatteso le aspettative.

Il primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia ha rispettato le aspettative dei sondaggi, nessuno dei 12 candidati ha raggiunto il 50 per cento più uno dei voti per essere eletto al primo turno.

Tuttavia, i risultati dei candidati che accederanno al secondo turno hanno disatteso le aspettative. Iván Cepeda, erede politico dell'attuale presidente Gustavo Petro, è stato solo il secondo più votato. A precederlo c'è il candidato di estrema destra Abelardo De La Espriella. Quando manca poco meno dell'1 per cento delle schede da scrutinare, De La Espriella può contare su 10,3 milioni di voti (il 43,74 per cento delle preferenze in totale).

Cepeda lo segue a distanza con 9,6 milioni di voti (40,9 per cento). Mentre gli altri candidati non hanno raccolto abbastanza consensi da accedere al secondo turno. Paloma Valencia, senatrice, ha ottenuto il 6,9 per cento delle preferenze, mentre Sergio Fajardo, ex governatore di Antioquia, il 4,2 per cento. Il 56 per cento degli aventi diritto al voto ha partecipato a queste elezioni.

Il secondo turno si terrà il 21 giugno. Il favorito Iván Cepeda si è candidato con l'idea di portare a termine il programma politico del presidente uscente Gustavo Petro. Cepeda è il figlio di un leader comunista assassinato da alcuni corrotti nel 1994. Dopo aver appreso i risultati preliminari delle votazioni, ha criticato il candidato di estrema destra definendolo un truffatore di truffatori e narcotrafficante.

Cepeda si è anche detto ottimista per il secondo turno: Vinceremo al secondo turno, non ci sono dubbi. Non consegneremo la Colombia alle pratiche criminali del fascismo interno. Non lo permetteremo.

Inoltre, ha esortato gli elettori indecisi e i giovani a schierarsi dalla parte giusta della storia, poiché, secondo Cepeda, il futuro del Paese dipende da questo. Di tutt'altro tono le dichiarazioni di De La Espriella, detto El tigre: Nel mio governo non ci sarà alcun processo di pace. Il candidato di estrema destra ha ribadito che nei primi 90 giorni del suo governo condurrà una campagna di bombardamenti aerei contro narcotrafficanti e gruppi paramilitari.

De La Espriella è un noto penalista che guida un gruppo imprenditoriale che va dall'abbigliamento al rum. Il suo movimento, Defensores de la Patria, non ha alcun deputato nella legislatura uscente. Ha una retorica simile a quella di Donald Trump e intende liberalizzare ancor di più l'economia colombiana sulla falsariga del presidente argentino Javier Milei





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