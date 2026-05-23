Colombia: il candidato di destra Abelardo De La Espriella si avvicina alla vittoria

Il candidato di destra Abelardo De La Espriella ha ricevuto un'impennata nel sostegno degli elettori nell'ultima settimana che precede il primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia, quasi pareggiando con l'esponente di sinistra Ivan Cepeda. Un sondaggio AtlasIntel pubblicato sabato dava Cepeda in testa con il 38,7% dei voti, seguito da De La Espriella con il 37,3%. La campagna elettorale in Colombia si è resa ancora più complessa con la promessa di Cepeda di proseguire il cammino tracciato dall'attuale presidente Gustavo Petro, il primo presidente di sinistra della Colombia.

Il candidato di destra Abelardo De La Espriella ha ricevuto un'impennata nel sostegno degli elettori nell'ultima settimana che precede il primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia , quasi pareggiando con l'esponente di sinistra Ivan Cepeda .

Un sondaggio AtlasIntel pubblicato sabato dava Cepeda in testa con il 38,7% dei voti, seguito da De La Espriella con il 37,3%. Tuttavia, il sondaggio stimava che in un eventuale ballottaggio tra i due, De La Espriella avrebbe ricevuto il 50% dei voti e Cepeda solo il 41,3%.

La campagna elettorale si è intensificata con la promessa di De La Espriella di porre fine ai negoziati con i gruppi armati illegali e di assumere una posizione dura nei confronti della criminalità e del traffico di droga. Il sondaggio AtlasIntel era basato su 4.531 interviste condotte tra il 18 e il 21 maggio.

Con una settimana a disposizione prima delle elezioni, De La Espriella ha guadagnato 4 punti percentuali rispetto all'ultimo sondaggio di AtlasIntel, mentre Cepeda ha guadagnato un punto percentuale. Paloma Valencia, del partito di destra Centro Democratico, è rimasta indietro con il 14,3% delle intenzioni di voto, in calo di poco più di 2 punti percentuali. Il sondaggio prevedeva che avrebbe comunque battuto Cepeda al ballottaggio con il 44,6% contro il 41,5%.

La campagna elettorale in Colombia si è resa ancora più complessa con la promessa di Cepeda di proseguire il cammino tracciato dall'attuale presidente Gustavo Petro, il primo presidente di sinistra della Colombia, approfondendo le riforme sociali per ridurre le disuguaglianze e portando avanti i colloqui di pace con i gruppi armati illegali. La situazione politica in Colombia si è resa ancora più incerta con la possibilità di un ballottaggio tra De La Espriella e Cepeda.

La Colombia si trova di fronte a una scelta importante che potrebbe cambiare il corso della sua storia





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