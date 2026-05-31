Colombia: l'outsider De La Espriella in testa al primo scrutinio presidenziale

Il candidato di destra Abelardo De La Espriella guida con il 43,6% dei voti dopo il conteggio di un quinto delle schede nelle elezioni presidenziali colombiane.

Il candidato presidenziale colombiano Abelardo De La Espriella , del movimento politico Difensori della Patria, è emerso come il favorito al primo scrutinio delle elezioni presidenziali in Colombia.

Secondo i dati diffusi domenica dall'ufficio nazionale del registro, con circa un quinto delle urne scrutinate, De La Espriella raccoglie il 43,6% dei consensi. Questo risultato lo pone leggermente in testa rispetto agli altri candidati, segnando una sorpresa per molti analisti che non avevano previsto un vantaggio così netto per un candidato considerato outsider. La sua campagna, incentrata su temi di sicurezza e cambio generazionale, ha evidentemente trovato risonanza tra gli elettori colombiani desiderosi di novità.

La giornata di voto si è svolta in gran parte in modo pacifico, con lunghe code ai seggi elettorali in tutto il paese. A Barranquilla, dove De La Espriella ha votato, si è registrata un'affluenza massiccia, segno di un forte interesse popolare per queste elezioni. Il candidato, dopo aver espresso il suo voto, ha dichiarato alla stampa di essere fiducioso in un risultato positivo, sottolineando l'importanza di una transizione democratica ordinata.

I suoi sostenitori, radunati fuori dai seggi, hanno celebrato le prime proiezioni con bandiere e slogan, creando un clima di festa. Tuttavia, il cammino verso la presidenza è ancora lungo. Con solo il 20% delle schede contate, i risultati potrebbero cambiare nelle prossime ore. Gli altri candidati, in particolare quelli dei partiti tradizionali, stanno monitorando attentamente l'evoluzione del conteggio.

Gli esperti avvertono che, sebbene De La Espriella sia in vantaggio, la competizione rimane serrata e potrebbe essere necessario un secondo turno per determinare il vincitore. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi, considerando la Colombia un attore chiave in America Latina. Per ora, l'unica certezza è che queste elezioni stanno ridefinendo il panorama politico colombiano





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