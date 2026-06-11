Colombian right-wing presidential candidate Abelardo de la Espriella leads leftist rival Ivan Cepeda ahead of June 21 runoff, poll shows

The poll, conducted by AtlasIntel, indicates a tough challenge for the ally of President Gustavo Petro, who has pledged to deepen social and economic reforms and pursue peace talks with armed groups. The runoff will pit two sharply different visions for Colombia's future, with De la Espriella campaigning on a security crackdown and more business-friendly policies, and Cepeda pledging to deepen Petro's reforms and pursue peace talks.

BOGOTA, 10 giugno (Reuters) - Il candidato presidenziale colombiano di destra Abelardo de la Espriella è in vantaggio sul rivale di sinistra Ivan Cepeda in vista del ballottaggio del 21 giugno, secondo un sondaggio AtlasIntel pubblicato mercoledì, che sottolinea la difficile sfida che attende l’alleato del presidente Gustavo Petro.

De la Espriella potrebbe ottenere il 52,6% dei voti validi, contro il 44,8% di Cepeda, secondo il sondaggio. Il ballottaggio metterà di fronte due visioni nettamente diverse per il futuro della Colombia. Cepeda si è impegnato ad approfondire le riforme sociali ed economiche di Petro e a portare avanti i colloqui di pace con i gruppi armati, mentre De la Espriella ha fatto campagna per un giro di vite sulla sicurezza e per politiche più favorevoli alle imprese





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