Colombo pronto al 100% con il Genoa: sfida a Firenze e caccia all'ottavo gol stagionale

L'attaccante del Genoa è pronto a tornare in campo al massimo della forma e a disputare la sua prima partita ufficiale con la maglia rossoblu. Un'occasione speciale che si presenterà proprio a Firenze, contro la Fiorentina, una squadra che sembra quasi predestinata per l'attaccante. Colombo è alla caccia dell'ottavo gol stagionale e del definitivo riscatto dopo un periodo di assenza.

Dopo un lungo periodo di assenza, il centravanti del Genoa è pronto a tornare in campo al 100% e a disputare la sua prima partita ufficiale con la maglia rossoblu.

Un'occasione speciale che si presenterà proprio a Firenze, contro la Fiorentina, una squadra che sembra quasi predestinata per l'attaccante. Nella partita di andata, Colombo aveva sbagliato un calcio di rigore proprio sotto la Curva Nord, ma aveva poi riscattato l'errore segnando il gol del definitivo 2-2, salvando il Genoa da una pesante sconfitta.

Ora, il centravanti è pronto a rifarsi a Firenze, alla ricerca di un gol che non realizza dal 19 aprile, quando il Genoa aveva vinto 1-2 in trasferta. Dopo quella partita, Colombo e i suoi compagni hanno subito una sconfitta casalinga contro il Como e un pareggio a reti bianche contro l'Atalanta. L'attaccante è ora alla caccia dell'ottavo gol stagionale, un traguardo che potrebbe rendere ancor più entusiasmante la sua annata con il Genoa e spingerlo verso la doppia cifra.

Oltre alla sfida di Firenze, Colombo avrà altre due occasioni per mettersi in luce: contro il club che ha lasciato dopo 15 anni e contro il Lecce. Il futuro di Colombo sembra ormai legato al Genoa, con il tecnico Daniele De Rossi che intende puntare forte su di lui per la definitiva consacrazione tra le fila rossoblu.

Intanto, a Firenze, c'è grande attesa per il ritorno in campo di Tortelli, che dopo 400 giorni di assenza ha dichiarato: "È bello ed emozionante. La Fiorentina è casa e famiglia". Ma non è solo il Genoa a fare notizia in questo periodo. In Serie A, si parla di un nuovo valzer delle panchine, con alcuni club che dovrebbero imparare dai "casi" Luis Enrique e Arteta.

In Serie C, "A Tutta C" continua a raccontare la Lega con approfondimenti quotidiani dal lunedì al venerdì. Sul fronte mercato, l'agente di Lukaku assicura che il calciatore resterà ancora in una grande squadra, mentre il Napoli si prepara a salutare il giocatore e la Roma punta su Manna. In Europa, la finale della Europa League 2026 sarà tra Friburgo e Aston Villa, mentre in Conference League si sfideranno Crystal Palace e Rayo Vallecano.

In Serie B, la Reggiana cerca il miracolo contro la Sampdoria, mentre Monza ed Empoli si giocano destini incrociati per la salvezza e la promozione. A Salerno, Varone spera di continuare a giocare con la Salernitana, magari in Serie B, e tifa per la squadra nei play-off. A Cosenza, Guarascio apre alla cessione del club, con un incontro già avuto con un gruppo italo-canadese.

In Coppa Italia Femminile, Vicenza realizza il desiderio di ospitare la finale, con Cappelletti che si dice entusiasta dell'evento. A Roma, Galli rivive l'emozione dello Scudetto e ricorda il gol al Milan, mentre alla Juventus, Beccari è stata operata al legamento crociato e dovrà fermarsi per almeno sei mesi





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