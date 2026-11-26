I coloni hanno demolito le fondamenta delle abitazioni della famiglia Tubasi a Jaloud, ignorando un ordine del tribunale. La violenza continua in Cisgiordania.

Quattro coloni israeliani militanti hanno distrutto le fondamenta di due case appartenenti alla famiglia Tubasi nel villaggio di Jaloud, nella Cisgiordania occupata, la notte del 26 novembre 2026. Questo atto di violenza ha avuto luogo nonostante un ordine del tribunale israeliano che imponeva il ritorno dei proprietari nelle loro abitazioni. L'incidente rappresenta una chiara violazione delle direttive legali locali e un'ulteriore escalation nelle tensioni regionali.

Dettagli Tecnici e Modalità dell'Attacco

Le telecamere di sorveglianza hanno documentato l'incursione iniziata attorno all'una di notte. I coloni hanno portato un bulldozer fino alle case a due piani situate in cima alla collina, posizionate su entrambi i lati di una strada nel villaggio. Per circa un'ora, i perpetrators hanno operato sistematicamente per danneggiare le strutture fondamentali degli edifici.

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La famiglia Tubasi aveva già subito l'espulsione forzata dalle proprie dimore mesi prima di questo episodio specifico. Durante una visita effettuata nella zona da parte di reporter di Reuters, è stato possibile constatare visivamente che le fondamenta in cemento delle abitazioni erano state parzialmente demolite. I danni strutturali rendono impossibile il ritorno immediato degli abitanti, anche se l'ordine legale era stato emesso.

Posizioni delle Parti e Contesto Legale

Ghiath Nasser, l'avvocato che rappresenta i proprietari delle case in tribunale, ha dichiarato che questa ultima escalation è una diretta conseguenza della mancanza di applicazione della legge. Ha sottolineato il senso di impunità goduto dai responsabili degli attacchi, un fenomeno ricorrente nella regione. L'Israeli military ha emesso una dichiarazione condannando l'attacco del giovedì come un grave atto criminale, confermando che stanno indagando sull'incidente.

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Nonostante la presenza di forze di sicurezza israeliane visibili nella zona circostante le case in quel momento, l'azione preventiva non è stata intrapresa. Nella maggior parte dei casi simili, questi incidenti non comportano procedimenti penali. Secondo il gruppo per i diritti israeliano Yesh Din, il 93,6% delle indagini sugli atti di violenza dei coloni viene chiuso senza accuse formali, consolidando un ciclo di violenza non punita.

Impatto Reale e Cronologia degli Abusi

Wael Tubasi, uno dei proprietari delle case, ha affermato che l'obiettivo dei coloni è demolire le abitazioni per impedire il ritorno della famiglia. Ha evidenziato che la scadenza imposta all'esercito israeliano per rimuovere i coloni era trascorsa, ma i reporter hanno osservato la presenza di coloni nell'area per tutto il giorno. La famiglia ora vive in una piccola casa a Jaloud, vicino alla città di Nablus, con una vista diretta sulle case da cui sono stati costretti a fuggire.

Per mesi, la famiglia Tubasi ha osservato i coloni muoversi liberamente all'interno delle loro case, mentre loro stessi risiedevano in un piccolo alloggio dietro le due strutture principali. Aedah Tubasi, madre di Wael, ha espresso la propria frustrazione per la disuguaglianza dei diritti, chiedendo quali diritti esistano quando a lei è proibito raggiungere la sua casa mentre ai coloni è permesso rimanere all'interno. Il 16 settembre, dopo l'ordine del tribunale, l'esercito israeliano ha scortato la famiglia fino alle loro case.

Tuttavia, dieci minuti dopo il loro arrivo, circa duecento coloni li hanno attaccati, costringendo l'esercito e la famiglia a ritirarsi. I coloni hanno successivamente dato fuoco alle case e hanno rotto gran parte dei mobili all'interno. Da allora, la famiglia non è stata in grado di tornare. Nel mese di aprile, i coloni avevano costruito una tenda vicino alle case della famiglia Tubasi, iniziando ad attaccarli, incendiando le abitazioni, tagliando l'acqua e l'elettricità, e bloccando le strade di accesso.

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Dopo tre mesi di assedio, i coloni si sono presentati alla porta della famiglia, minacciandoli di essere uccisi come la famiglia Dawabsheh se non avessero lasciato l'area entro un'ora. Questa minaccia fa riferimento al tragico incidente del 2015 nel villaggio di Duma, in Cisgiordania, in cui un bambino di diciotto mesi, sua madre e suo padre furono uccisi quando dei coloni diedero fuoco alla loro casa. Israele ha occupato la Cisgiordania dopo la guerra del 1967, costruendo centinaia di insediamenti in quella che le Nazioni Unite e la maggior parte dei paesi considerano illegali secondo le convenzioni internazionali.

Le statistiche delle Nazioni Unite indicano un aumento significativo della violenza dei coloni, con una media di cinquantatré attacchi per settimana dall'inizio del 2026. Questa frequenza senza precedenti evidenzia la gravità della crisi umanitaria e giuridica che la famiglia Tubasi e le altre comunità palestinesi stanno affrontando quotidianamente. La situazione a Jaloud rimane tesa, con la mancanza di applicazione delle sentenze giudiziarie che alimenta il ciclo di violenza e sfollamento.