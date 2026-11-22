Coloni israeliani hanno incendiato veicoli e case in villaggi palestinesi vicino a Ramallah, mentre Gadi Eisenkot tenta di formare un governo dopo il voto.

Domenica 22 novembre 2026, coloni militanti israeliani hanno attaccato alcuni villaggi palestinesi nella Cisgiordania occupata da Israele, appiccando incendi e scrivendo graffiti razzisti. Secondo quanto riferito dai residenti, le aggressioni sono avvenute nelle prime ore del mattino, in una zona vicino a Ramallah. L'agenzia Reuters ha documentato veicoli palestinesi bruciati e muri imbrattati con slogan come 'Vendetta'.

Il leader dell'opposizione Gadi Eisenkot ha definito gli attacchi 'terrorismo ebraico', mentre cerca di formare un nuovo governo israeliano. Nessuno ha rivendicato immediatamente la responsabilità e non sono stati segnalati feriti.

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Come si sono svolti gli attacchi nei villaggi palestinesi

Gli attacchi dei coloni israeliani sono avvenuti domenica 22 novembre 2026, nelle prime ore del mattino, in diversi villaggi della Cisgiordania occupata. I residenti hanno riferito di incendi appiccati e di scritte razziste comparse sui muri delle abitazioni e dei veicoli.

Reuters ha osservato direttamente veicoli bruciati e pareti coperte di slogan nei villaggi vicino a Ramallah. Le forze israeliane hanno poi indicato le località interessate, tra cui Deir as-Sudan, Deir Abu Masha'al, Kafr Malik e At-Tuwani, dove sono stati inviati soldati e agenti di polizia.

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Le posizioni dei leader politici israeliani

Gadi Eisenkot, leader dell'opposizione e incaricato dal presidente Isaac Herzog di formare un governo, ha condannato duramente le violenze. Ha affermato che i gruppi estremisti che incendiano veicoli e abitazioni stanno minando la stabilità regionale, mettendo a rischio vite umane e causando gravi danni alla sicurezza nazionale e alle relazioni estere di Israele.

Eisenkot ha inoltre attribuito la responsabilità politica alle linee adottate da Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, ministri ultranazionalisti nel gabinetto di Benjamin Netanyahu. Secondo Eisenkot, quelle politiche hanno portato la zona sull'orlo dell'anarchia, e le autorità non hanno ancora affrontato la crisi. Ben-Gvir ha replicato in un post su X sostenendo che la condanna di Eisenkot equivale a vendersi ai partiti arabi, una mossa che potrebbe pesare su un eventuale nuovo governo. Smotrich, da parte sua, è favorevole all'espansione degli insediamenti e vuole che Israele annetta la Cisgiordania.

Yousef Jabareen, presidente della Joint List, il più grande partito arabo in parlamento, ha sostenuto che gli attacchi sono il risultato diretto dell'occupazione sempre più profonda e di una politica governativa che rende la violenza contro i palestinesi un fatto quotidiano. Jabareen ha citato l'incoraggiamento di Ben-Gvir e Smotrich come elemento alla base di questa situazione.

Impatto sulla politica israeliana e prossimi passi

Il parlamento israeliano si è riunito il 10 novembre 2026 senza un nuovo governo, dopo le elezioni del 27 ottobre che hanno privato Benjamin Netanyahu della maggioranza senza offrire a nessuno un percorso chiaro verso il potere. Netanyahu resta primo ministro ad interim, mentre Eisenkot, a capo del partito di centrodestra Yashar, ha ricevuto l'incarico di formare l'esecutivo.

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Se Eisenkot non riuscirà a formare un governo di unità nazionale con Netanyahu, avrà probabilmente bisogno del sostegno dei partiti arabi per contare su una maggioranza dei 120 seggi del parlamento. Le Nazioni Unite e la maggior parte dei paesi del mondo considerano illegali gli insediamenti, posizione che Israele contesta e che rende sempre più remota la prospettiva di uno Stato palestinese indipendente. La polizia israeliana ha aperto un'indagine sugli attacchi, mentre l'esercito ha condannato la violenza.