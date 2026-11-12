Colonnello russo ucciso da autobomba a San Pietroburgo

Esplosione suicida uccide un militare russo a San Pietroburgo. Aperta inchiesta per omicidio nel Pushkinsky District. La Russia accusa Kiev.

Un militare delle forze armate russe è deceduto nell'esplosione di un'autovettura nel distretto di Pushkinsky a San Pietroburgo, il 12 novembre. Le autorità investigative hanno confermato l'apertura di un procedimento penale per omicidio in relazione all'attentato, definendo la vittima un membro delle forze armate, come annunciato giovedì dal Comitato Investigativo russo. L'evento ha portato al immediato isolamento della zona da parte della polizia militare, mentre investigatori e periti forensi procedevano all'accertamento delle cause dell'esplosione.

Dettagli dell'attentato e scena del crimine

Le immagini riprese sul posto mostrano un SUV di colore blu scuro gravemente danneggiato dall'esplosione, con le portiere, il cofano e il bagagliaio aperti a causa della forza dell'onda d'urto. L'area era disseminata di detriti metallici e frammenti, indicando la potenza dell'ordigno utilizzato. Accanto al veicolo militare danneggiato, si trovava un autobus passeggeri apparentemente vuoto, che presentava a sua volta segni di danni, suggerendo che l'attentato poteva aver coinvolto o colpito altri elementi nell'immediate vicinanze.

Also read Droni ucraini colpiscono porto petrolifero russo, Mosca arresta spie polacche

Nonostante le indagini in corso, l'identità ufficiale del militare ucciso non è stata immediatamente confermata dalle fonti governative. Tuttavia, il quotidiano online locale Fontanka ha riportato che la vittima avrebbe ricoperto il grado di colonnello. La redazione di Reuters ha dichiarato di non essere riuscita a verificare indipendentemente questa informazione di grado militare, mantenendo quindi una cautola giornalistica sull'identità precisa del defunto.

Storia di attacchi in Crimea e Mosca

Questo incidente si inserisce in una serie di attacchi simili verificatisi recentemente nel territorio controllato dalla Federazione Russa. Un altro militare è rimasto ucciso a causa di un'esplosione automobilistica nello stesso quartiere di Pushkinsky il 27 agosto, segnando una recidività geografica in quella specifica area di San Pietroburgo. Inoltre, negli ultimi mesi, si sono verificati altri attentati con autobombe in altre città chiave, inclusa la capitale Mosca e la Crimea, regione che la Russia ha annesso dall'Ucraina nel 2014, evento che ha intensificato le tensioni regionali.

Advertisement

La Russia ha storicamente attribuito la responsabilità di precedenti assassinii di alti ufficiali militari e di persone legate allo sforzo bellico di Mosca all'Ucraina. Le fonti ucraine hanno rivendicato la responsabilità in alcuni di questi casi specifici, negandola in altri, creando un mosaico di accuse reciproche e operazioni speciali non confermate. Giovedì, in seguito all'esplosione di San Pietroburgo, non sono giunti commenti immediati da Kyiv, lasciando nel vuoto una dichiarazione ufficiale sullo stato d'animo o sulle rivendicazioni per questo specifico evento.

Impatto e implicazioni geopolitiche

L'escalation di attentati mirati contro figure militari e infrastrutture in città russe principali come San Pietroburgo, Mosca e la Crimea indica un possibile cambiamento nelle tattiche operative. Questi eventi non solo rappresentano una perdita umana per le forze armate russe, ma minano anche la percezione di sicurezza nel territorio nazionale e nelle aree annesse. Le conseguenze politiche e sociali di questi attacchi continuano a essere monitorate attentamente dall'intelligence internazionale, dato che l'incertezza sulle responsabilità rimane alta e le accuse reciproche alimentano la retorica bellica.

Le autorità investigative russe stanno lavorando per determinare i dettagli dell'ordigno utilizzato e le modalità di attivazione, cercando di collegare l'attentato a reti operative esterne o interne. Mentre la comunità internazionale osserva, la mancanza di una conferma immediata da parte di Kiev mantiene la narrazione del conflitto complessa e frammentata, con ogni attacco che rischia di innescare nuove fasi di tensione diplomatica e militare. La situazione rimane dinamica, con la necessità di attendere i risultati ufficiali dell'inchiesta per comprendere appieno le conseguenze a lungo termine di questo evento tragico.