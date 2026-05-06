Colono israeliano sputa e fa gesto offensivo davanti alla Cattedrale di San Giacomo a Gerusalemme: cresce l'intolleranza verso i cristiani

Un colono israeliano è stato ripreso mentre sputava davanti alla Cattedrale di San Giacomo a Gerusalemme e faceva un gesto offensivo. L'episodio è l'ultimo di una serie di atti di violenza contro i cristiani in Terra Santa, che hanno registrato un aumento del 63% nel 2025. Le autorità e la comunità internazionale condannano fermamente questi atti di intolleranza.

Un colono israeliano è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre sputava più volte davanti alla porta di ingresso della Cattedrale di San Giacomo a Gerusalemme .

L'uomo, con un'espressione di sfida, ha rivolto le telecamere e ha usato il dito medio per formare il simbolo della croce, un gesto considerato profondamente offensivo. Il video, diffuso dal Governatorato di Gerusalemme e successivamente rilanciato dall'emittente al-Jazeera, ha scatenato indignazione e condanne a livello internazionale. La Cattedrale di San Giacomo è una chiesa armena storica, costruita nel XII secolo, e rappresenta un importante simbolo religioso per la comunità cristiana in Terra Santa.

Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente intolleranza verso i cristiani nella regione. Solo pochi giorni prima, il 28 aprile, un altro incidente aveva scosso la comunità internazionale: un uomo aveva aggredito violentemente la suora cattolica francese Marie-Reine in pieno giorno sul Monte Sion, nella Città Vecchia di Gerusalemme, a poca distanza dal Cenacolo. Le immagini dell'aggressione, riprese da passanti, hanno mostrato la suora a terra, ferita e sanguinante, mentre l'aggressore fuggiva.

L'episodio ha suscitato una forte reazione da parte delle autorità religiose e civili, che hanno condannato fermamente l'atto di violenza. Secondo il Religious Freedom Data Center, nei primi tre mesi del 2026 sono stati registrati almeno 31 casi di aggressività o violenza contro i cristiani in Terra Santa. Un rapporto del 2025 aveva già segnalato un aumento del 63% di episodi ostili contro i cristiani rispetto all'anno precedente.

Le forme di aggressione più comuni includono sputi (oltre il 50% dei casi), insulti, urla o minacce (18%), azioni contro simboli religiosi (15%), atti di violenza fisica (5%) e profanazione di luoghi sacri (3%). Questi dati evidenziano una preoccupante escalation di intolleranza e violenza contro le minoranze cristiane in Terra Santa, che richiede un intervento urgente da parte delle autorità per garantire la sicurezza e la libertà religiosa





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