Colori Damigella Primavera Estate 2026: le tendenze secondo Google

Scopri i colori chiave per damigelle nella Primavera Estate 2026: azzurro, verde menta, pesca, lilla e giallo, secondo i dati Google e le passerelle delle ultime fashion week.

L'analisi dei dati Google per la Primavera Estate 2026 rivela un tripudio di tonalità soft e raffinate, con l'azzurro, il verde menta, il pesca e il lilla come protagonisti indiscussi.

Queste nuance guidano le tendenze per le damigelle, segnando un'evoluzione rispetto allo scorso anno. Accanto a queste, il giallo si conferma protagonista nelle sue sfumature più tenui, già viste sulle passerelle delle ultime fashion week. Il risultato è una palette che spazia dai toni pastello agli accenti più brillanti, offrendo infinite possibilità per chi cerca un look elegante e contemporaneo. L'azzurro, dal baby blue al polvere, si riconferma tra i colori da damigella più amati di sempre.

Il color pesca, invece, si fa strada tra le tonalità chiave dell'anno, declinato su seta e organza, in abiti leggeri come quello proposto da Christopher Esber o in modelli più strutturati. Fresco, contemporaneo e decisamente chic, il verde menta è la scelta ideale per chi vuole distinguersi con eleganza, mentre il lilla, tra sfumature lavanda e accenti più intensi, regala un'eleganza senza pari, romantica e a suo modo misteriosa.

I modelli più in voga per il 2026 puntano sull'essenzialità, come dimostra la proposta di Laura Biagiotti, per non rubare la scena alla sposa. Il giallo, invece, trova spazio tra le proposte più glamour della stagione, grazie alle sfilate Primavera Estate 2026. Gli abiti di questi colori si indossano sia in versione midi che lunga, abbinati a gioielli discreti e accessori essenziali, per un risultato chic e raffinato.

Che si scelga un vestito azzurro, verde menta, pesca o lilla, l'importante è essere sicure del proprio stile, lasciando che la delicatezza delle nuance parli da sola





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