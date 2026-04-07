Colosseo: Il caso dei biglietti, tra code chilometriche e speculazioni

Un'analisi approfondita sulla gestione dei biglietti del Colosseo, dalle lunghe code all'accaparramento da parte dei tour operator, fino alle sanzioni dell'Antitrust e alle nuove misure per garantire un accesso più equo.

Ogni volta che mi trovo in code interminabili per accedere a musei e siti archeologici, o quando fatico più del dovuto ad acquistare online i biglietti “ufficiali”, cioè senza costi aggiuntivi artificiosi, il mio pensiero corre al Parco archeologico del Colosseo . Il pensiero è inevitabile, soprattutto se si considera la situazione dei biglietti.

Cominciamo dalle continue segnalazioni, riportate da televisione e giornali, sull'impossibilità di acquistare online i biglietti normali, una problematica che ha caratterizzato la sua storia, almeno dal 2019 in poi. Queste vicende hanno raggiunto l'apice un anno fa, con l'irrogazione di una sanzione dell'Antitrust: 20 milioni di euro, di cui 7 solo a carico dell'allora gestore, il resto ripartito tra le principali agenzie di tour operator, quasi tutte con sede all'estero. Come si è giunti a questo punto? Quando il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali concedeva la gestione del servizio di biglietteria e visite guidate a Pierreci (dal 2010 CoopCulture), le cose funzionavano in un certo modo. La concessione prevedeva che lo Stato incassasse i proventi della vendita dei biglietti, riconoscendo al concessionario una percentuale sul venduto, secondo il principio che più si vendeva e più si incassava. I biglietti gratuiti (per scolaresche e simili) o a prezzo ridotto diminuivano l'incasso e, di conseguenza, la percentuale spettante al concessionario, considerando che il numero di visitatori è contingentato: 3.000 persone all'interno, ora aumentate a 3.200, con un massimo di 25.000 biglietti vendibili al giorno. Questo per i biglietti normali. Per i biglietti a 18 euro, la prevendita di 2 euro era inclusa nel prezzo del biglietto. I biglietti erano esenti IVA, la prevendita no, e gli incassi finivano direttamente al concessionario, bypassando il Ministero. Considerando che il Colosseo genera oltre 10 milioni di biglietti all'anno, è facile calcolare l'incasso derivante dalla sola prevendita. Nel 2022, la vendita alle casse era stata sospesa a causa del Covid; il concessionario ha incassato circa 20 milioni dalla prevendita. In pratica, solo una piccola parte dei biglietti disponibili veniva destinata al visitatore singolo, tramite la vendita online o presso la biglietteria del Colosseo. La maggior parte dei biglietti veniva venduta ai tour operator, che li rivendevano a prezzo maggiorato, offrendo servizi aggiuntivi come il saltafila, il pick-up e la visita guidata. Una rapida ricerca su Google può dare un'idea dell'economia dei biglietti del Colosseo. Il concessionario, inoltre, riservava una parte dei biglietti per i propri pacchetti turistici. Quelli invenduti probabilmente non venivano rimessi in vendita, per non danneggiare il mercato dei servizi aggiuntivi, quello più redditizio, a cui i visitatori erano costretti a rivolgersi data l'indisponibilità di biglietti normali. Il concessionario ha gestito il servizio di biglietteria ininterrottamente dal 1997 al 1 maggio 2024, data in cui è subentrato il vincitore della gara del Ministero, finalmente conclusa dopo il fallimento dei due tentativi precedenti, causati dal ricorso dello stesso concessionario. \Sembra che, a partire da quella data, la situazione delle code e della disponibilità dei biglietti ordinari stia tornando alla normalità, e anche i bagarini che operavano sul piazzale del Colosseo si siano diradati. Resta il problema dell'accaparramento dei biglietti online tramite sistemi automatici, ovvero applicazioni che agiscono automaticamente per acquisire i biglietti non appena disponibili, rendendo quasi impossibile l'acquisto per i cittadini comuni. I tour operator, purtroppo, sembrano non aver rinunciato a queste pratiche; trovare biglietti richiede ancora molta pazienza e flessibilità. Prima, allo Stato andava una percentuale dell'incasso, intorno al 20%; oggi, l'intero incasso va allo Stato, che a sua volta paga il servizio di biglietteria, dettando le condizioni al gestore. Queste condizioni includono, ad esempio, il rispetto di un numero minimo di casse aperte per evitare le solite code chilometriche, le modalità di messa a disposizione dei biglietti e il contrasto alle pratiche di accaparramento. Aumentando l'incasso, il Ministero dispone di maggiori risorse per finanziare siti “minori” che non hanno gli introiti del Colosseo, attraverso il Fondo Perequativo istituito con la Riforma Franceschini. Quanto alle eredità del passato, l'ex concessionario e i tour operator sanzionati dall'Antitrust hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato. Nel gennaio 2026, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di annullamento, confermando così un provvedimento che è arrivato dopo mesi di indagini e analisi. È fondamentale notare il metodo con cui l'Antitrust ha esaminato i comportamenti e le conseguenze subite dai consumatori. Chissà se i proprietari dei principali siti italiani, generalmente enti pubblici, abbiano preso visione di questa analisi per valutare se le condizioni dei concessionari/appaltatori di questi beni necessitino di un controllo più approfondito e di una maggiore trasparenza.\E' evidente che la gestione dei biglietti del Colosseo, nel corso degli anni, ha sollevato non poche critiche, soprattutto in riferimento alla facilità con cui i tour operator riuscivano ad accaparrarsi gran parte dei biglietti disponibili. Questo ha creato una situazione in cui i visitatori dovevano spesso ricorrere a servizi aggiuntivi, come le visite guidate o il saltafila, pagando prezzi più alti. L'intervento dell'Antitrust e la successiva sanzione hanno portato a un cambiamento, con lo Stato che ora controlla direttamente gli incassi e detta le condizioni al gestore della biglietteria. Questo nuovo approccio, con una maggiore attenzione alla trasparenza e al contrasto delle pratiche scorrette, potrebbe rappresentare un passo avanti per garantire un accesso più equo e agevole al Colosseo e ad altri siti culturali. Resta da vedere se le nuove misure saranno sufficienti a risolvere definitivamente il problema dell'accaparramento dei biglietti e a garantire che tutti i visitatori, indipendentemente dai loro mezzi, possano godere delle meraviglie del patrimonio culturale italiano





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