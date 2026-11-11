Colpi di scena a Abu Dhabi: Trump, Putin e Zelensky nel caos delle trattative di pace

Tensioni al vertice di Abu Dhabi tra Stati Uniti, Russia e Ucraina. I colloqui si bloccano su Donbas e NATO mentre le bombe colpiscono le infrastrutture energetiche.

Il processo di negoziazione per la cessazione del conflitto in Ucraina ha subito una nuova fase critica durante il secondo giorno di incontri tenutosi ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti il mercoledì successivo all'11 novembre 2026. Le delegazioni statunitensi, guidate dall'inviato speciale Steve Witkoff e da Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump, hanno incontrato i rappresentanti russi capitanati da Vladimir Medinsky, collaboratore del presidente Vladimir Putin, insieme ai negoziatori ucraini diretti da Rustem Umerov. Nonostante l'ottimismo iniziale espresso dalle parti coinvolte nelle prime ore dei colloqui, non sono emersi segnali concreti di un accordo immediato o di compromessi significativi sulle posizioni fondamentali dei belligeranti.

Stallo sui confini e neutralità militare

Le discussioni si sono arenate principalmente sulla questione territoriale e sullo status geopolitico futuro dell'Ucraina, con Mosca che mantiene la pretesa intransigente che Kyiv ceda l'intera regione orientale del Donbas prima di qualsiasi firma di un trattato di pace. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, che non ha partecipato fisicamente agli eventi, ha descritto le conversazioni del lunedì come sostanziali ma ha sottolineato la profonda distanza tra le due parti riguardo ai termini di un eventuale insediamento. La Russia continua a richiedere che l'Ucraina adotti uno status neutrale e rinunci a entrare nella NATO, una condizione che rimane un ostacolo strutturale difficile da superare per il governo ucraino e per i suoi alleati occidentali.

Also read Trattative di Pace a Abu Dhabi: Trump segnala forte inclinazione per fine guerra in Ucraina

Tensioni operative e attacchi alle infrastrutture

Mentre i diplomatici discutevano nei saloni di Abu Dhabi, la realtà sul campo continuava a deteriorarsi con gravi conseguenze civili e strategiche per entrambe le nazioni coinvolte nel conflitto. Il primo ministro ucraino Sergii Koretskyi ha confermato che le forze russe hanno colpito sei grandi sottostazioni elettriche situate nelle quattro regioni centrali dell'Ucraina, causando interruzioni significative alla rete energetica nazionale. Parallelamente, in territorio russo, detriti di droni hanno colpito un edificio residenziale nella regione di Smolensk, al confine con la Bielorussia, provocando la morte di due persone secondo quanto riferito dall'agenzia TASS citando il governatore regionale. Il ministero della Difesa russo ha inoltre annunciato il colpproventile contro una nave cargo nel Mar Nero, vicino alla città portuale di Odesa, accusandola di trasportare armi ed equipaggiamento militare per le forze armate ucraine.

Advertisement

Pressioni americane e divisione europea

La strategia diplomatica degli Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump ha intensificato la pressione su Kyiv per raggiungere un accordo rapido, con il presidente americano che ha minacciato conseguenze negative se l'Ucraina non fosse pronta a porre fine alla guerra. Tuttavia, le frequenti previsioni di breakthrough da parte di Trump non si sono concretizzate, lasciando spazio a una crescente preoccupazione tra i funzionari europei che cercano di ottenere un posto al tavolo delle negoziazioni. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha ribadito la preferenza di Mosca per discutere un ampio quadro di sicurezza europeo prima di affrontare i dettagli specifici del conflitto, posizione respinta dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che ha affermato che tali discussioni dovrebbero avvenire solo dopo un cessate il fuoco.

Prossimi passi e isolamento dei partner

Il Kremlin ha chiarito che la delegazione russa ad Abu Dhabi non ha intrattenuto contatti con i rappresentanti europei presenti e non prevede tale interazione, isolando ulteriormente il ruolo dei partner occidentali nel processo decisionale diretto. Il portavoce Dmitry Peskov ha dichiarato che il presidente Putin è costantemente aggiornato sugli sviluppi dei colloqui, ma non vi sono evidenze pubbliche che suggeriscano una disponibilità a ritirare le richieste territoriali sul Donbas. La giornata di mercoledì rappresenta l'ultimo momento previsto per gli incontri formali, mentre Umerov ha annunciato che dopo la sessione trilaterale ci saranno riunioni separate con i partner europei, cercando di integrare le loro preoccupazioni in una strategia di sicurezza più ampia post-bellica.