Colpi di testa storici: Russia e Ucraina aprono negoziati di pace ad Abu Dhabi

Dopo mesi di stallo, delegazioni russe e ucraine si incontrano ad Abu Dhabi nei prossimi due giorni. Gli Stati Uniti mediano gli accordi mentre l'Europa chiede partecipazione diretta.

Funzionari russi e ucraini hanno pianificato di incontrarsi martedì per due giorni di colloqui mediati dagli Stati Uniti, segnando il primo dialogo diretto tra le due parti da febbraio. Questa ripresa diplomatica arriva dopo che il presidente Donald Trump ha suggerito la settimana scorsa la possibilità di raggiungere un accordo di ampia portata per porre fine a una guerra durata quattro anni e mezzo.

Negoziati di Abu Dhabi e mediazione Usa

I colloqui sono programmati per iniziare intorno alle 0630 GMT martedì, con delegazioni di alto livello provenienti da entrambe le nazioni. Gli Stati Uniti fungono da facilitatori principali in questa nuova fase di negoziazione, sperando di sfruttare il momento di pausa nei combattimenti per avanzare verso una soluzione politica. La scelta di Abu Dhabi come sede neutrale evidenzia lo sforzo internazionale per isolare i contendenti in un contesto controllato.

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Tuttavia, la dinamica di potere tra i negoziatori rimane complessa. Mentre Kyiv cerca di garantire una voce attiva per Bruxelles e le capitali europee, Mosca ha chiarito di non desiderare la partecipazione diretta dei leader europei ai negoziati formali. Questa discrepanza fondamentale sui ruoli dei partner occidentali potrebbe rappresentare il primo ostacolo significativo nel processo di mediazione.

Posizioni contrastanti di Mosca e Kiev

La delegazione russa è guidata ancora una volta da Vladimir Medinsky, stretto collaboratore del presidente Vladimir Putin e negoziatore principale. Per la prima volta, alla delegazione partecipano anche il vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov e l'alto ufficiale militare Yuri Zhigarlovsky, indicando una maggiore enfasi sulle questioni di sicurezza militare durante le trattative.

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Dall'altra parte, la delegazione ucraina è guidata da Rustem Umerov, capo dei negoziatori, che ha dichiarato lunedì di fare "tutto il possibile" per garantire che l'Europa partecipi attivamente al processo diplomatico. Umerov ha sottolineato che i delegati ucraini si incontreranno separatamente con i loro alleati europei per aggiornarli sui progressi delle discussioni, mantenendo così l'unità strategica con Occidente.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha recentemente affermato che la leva di Kiev nei negoziati sta aumentando grazie alle recenti performance sul campo di battaglia. Zelenskiy ha citato il recupero di alcuni territori nella regione del Donbas e ha dichiarato che le forze ucraine stanno rafforzando genuine capacità negoziali, mentre accusa Mosca di subire "perdite record".

Ostacoli territoriali e garanzie di sicurezza

Nonostante l'ottimismo espresso da Washington, le posizioni su questioni territoriali rimangono profondamente divise. Il presidente Vladimir Putin insiste pubblicamente sul fatto che l'Ucraina debba cedere l'intera regione orientale del Donbas prima che possa essere raggiunto un accordo di pace. Al contrario, Zelenskiy si rifiuta categoricamente di consegnare terre che le sue truppe hanno difeso con il sangue, mantenendo una linea dura inaccettabile per il Cremlino.

Negoziatori statunitensi credono che sia possibile un compromesso sulla questione vitale del territorio, con ciascuna parte che cede un po'. Un funzionario degli Stati Uniti ha rivelato che un accordo proposto potrebbe includere la fine della guerra, garanzie di sicurezza e una roadmap per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea.

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Tuttavia, un alto funzionario ucraino ha smentito fortemente che il governo considererebbe tali concessioni. Ha sottolineato che la questione del territorio potrebbe essere discussa solo a livello di capi di stato e solo nel contesto di adeguate garanzie di sicurezza per l'Ucraina, lasciando aperta la strada a lunghe trattative tecniche.

Reazioni europee e futura sicurezza continentale

Le dichiarazioni di Donald Trump su un possibile accordo che coinvolgerebbe l'intera Europa hanno suscitato polemiche tra alcuni funzionari europei. Questi ultimi hanno affermato che qualsiasi negoziazione sulla sicurezza europea richiede la partecipazione diretta dei governi competenti e che la Russia non dovrebbe essere coinvolta nella definizione della politica di sicurezza continentale.

Prima dell'invasione su larga scala nel febbraio 2022, la Russia aveva richiesto il ritiro delle forze della NATO dai paesi entrati nell'alleanza dopo il 1997, una richiesta respinta dall'organizzazione. La tensione tra Mosca e le strutture di sicurezza occidentali rimane quindi un fattore chiave che influenza ogni potenziale accordo di pace, rendendo il compito dei mediatori statunitensi estremamente difficile e delicato.