A Giugliano un ragazzo di 19 anni è stato ferito da un colpo di pistola in seguito a una lite per una precedenza stradale mancata. Dettagli sull'accaduto.

Un giovane di 19 anni è finito in ospedale a Giugliano, in provincia di Napoli, per una ferita da arma da fuoco. L'incidente si è verificato nella serata del 25 novembre, quando il ragazzo ha ricevuto un colpo di pistola alla gamba destra. La dinamica sembra essere nata da una disputa stradale apparentemente banale per una precedenza non rispettata.

Dinamica dell'aggressione a Giugliano

I Carabinieri sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale di Giugliano dopo che il giovane, già noto alle forze dell'ordine, ha chiesto aiuto per una ferita al polpaccio. Dalle prime ricostruzioni non ancora verificate dai militari dell'Arma, il ragazzo si trovava sulle strisce pedonali in via Ripuaria quando è scoppiata la lite con un automobilista. Durante l'alterco, l'uomo al volante avrebbe estratto un'arma e sparato al pedone.

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Stato di salute del ferito

Il giovane è stato prontamente medicato dai medici dell'ospedale e successivamente dimesso. La prognosi medica ha stabilito una guarigione entro 20 giorni. Nonostante la gravità dell'episodio, il ferito non versa in pericolo di vita e ha lasciato la struttura sanitaria nelle condizioni stabilite dal referto medico. Le indagini sono ancora in corso per accertare la verità.

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Ricerca del presunto aggressore

I Carabinieri stanno conducendo indagini approfondite per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. L'obiettivo principale delle forze dell'ordine è identificare e risalire al presunto aggressore, l'automobilista coinvolto nella lite. La verifica delle dichiarazioni e l'analisi delle prove raccolte sul luogo dell'incidente sono fondamentali per chiarezza sulla vicenda.

Impatto e sviluppo delle indagini

Questo episodio ha causato preoccupazione nella comunità locale, sottolineando l'uso improprio della violenza nelle dispute quotidiane. Le autorità garantiscono che le indagini procederanno con la massima velocità per giustizia. La cittadinanza è invitata a fornire eventuali informazioni utili per l'identificazione del sospetto.