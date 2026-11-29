Kliti Hoti, parlamentare dell'opposizione albanese, è rimasto ferito da un proiettile di gomma durante le proteste a Tirana. L'agente è sospeso e aperta un'indagine.

Uno scontro violento ha segnato le manifestazioni antigovernative ad Albania domenica 29 novembre, quando Kliti Hoti, deputato del Partito democratico, è rimasto ferito a seguito di uno sparo da parte di un agente delle forze dell'ordine. L'episodio, che ha visto il parlamentare dell'opposizione colpito alla schiena da un proiettile di gomma, ha innescato un'aspra polemica politica e portato all'immediata sospensione dal servizio dell'agente coinvolto, mentre è stata avviata un'indagine disciplinare per accertare le dinamiche dell'accaduto.

Dinamica dell'agguato al parlamentare

Secondo le immagini video diffuse dai media albanesi e rese virali sui social network, l'agente si è voltato e ha sparato colpendo Hoti, facendolo cadere al suolo in mezzo alla folla. Subito dopo l'impatto, alcuni manifestanti presenti sul luogo sono intervenuti con sollecitudine per prestare i primi soccorsi al deputato ferito. La situazione è stata gestita con urgenza e il parlamentare è stato successivamente trasportato in ambulanza presso l'ospedale traumatologico di Tirana per le cure mediche necessarie.

Also read Scontri a Tirana:polizia ferisce deputato oppostione Hoti durante proteste

Il ministero dell'Interno albanese ha rilasciato una nota ufficiale per precisare che il poliziotto non aveva ricevuto l'ordine specifico di utilizzare i proiettili di gomma in quella circostanza. Questa dichiarazione ufficiale contrasta direttamente con le accuse avanzate dal leader dell'opposizione, creando una netta divisione nella ricostruzione dei fatti tra le autorità di polizia e la formazione politica che sostiene Hoti.

Posizioni contrastanti e indagini avviate

Il leader del Partito democratico e ex premier Sali Berisha ha fatto visita al deputato in ospedale, accusando apertamente il governo del primo ministro Edi Rama di aver impartito un ordine politico finalizzato a colpire il parlamentare dell'opposizione. Tale accusa rappresenta una denuncia severa contro la gestione dello stato di diritto e della sicurezza pubblica, suggerendo un uso strumentale delle forze dell'ordine contro la dissidenza politica.

Advertisement

Da parte sua, l'organismo di vigilanza sulle forze di polizia ha aperto accertamenti in collaborazione con la procura per chiarire la responsabilità dell'agente. Il direttore generale della polizia ha disposto la sospensione immediata del funzionari, riconoscendo la gravità della violazione procedurale. L'indagine mira a stabilire se ci sia stata un'eccessiva uso della forza o una mancanza di rispetto delle procedure operative standard durante la gestione della folla.

Contesto delle proteste e bilancio degli scontri

Il ferimento di Hoti giunge a distanza di un giorno dagli eventi verificatisi sabato 28 novembre, in occasione dell'undicesimo centodecimo anniversario dell'indipendenza del Paese. In quella giornata, migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per chiedere le dimissioni del governo, portando a violenti scontri che hanno lasciato un pesante bilancio. Secondo i dati aggiornati del ministero della Salute albanese, negli scontri di sabato sono rimaste ferite complessivamente 61 persone, tra cui 25 agenti di polizia, 22 manifestanti, sei giornalisti, sei passanti, un addetto alla sicurezza e un parlamentare.

Al momento del resoconto ufficiale, cinque persone risultavano ancora ricoverate in ospedale. Le manifestazioni antigovernative sono in corso da mesi, partendo dalle prime mobilitazioni alla fine di maggio. Il movimento, inizialmente legato alla contestazione di un progetto turistico e immobiliare di lusso sulla costa albanese, noto come Rivoluzione Flamingo, ha progressivamente ampliato le proprie rivendicazioni per denunciare la corruzione, la mancanza di opportunità lavorative, le condizioni del sistema educativo e il fenomeno dell'emigrazione dal Paese.

Reazione del governo e prospettive future

Il primo ministro Edi Rama, al governo dal 2013 e rieletto per un quarto mandato nel maggio 2025, respinge categoricamente le accuse di corruzione rivolte al suo esecutivo. Il premier ha invitato i manifestanti al dialogo e ha difeso la legittimità del progetto immobiliare, assicurando che gli habitat naturali saranno tutelati durante le opere di sviluppo. Tra le misure adottate dal governo per rispondere alle rivendicazioni popolari figurano interventi mirati per ridurre il costo dei carburanti e aumentare il sostegno economico alle famiglie più povere.

Advertisement

Nonostante queste misure e le aperture al dialogo, le manifestazioni non si sono fermate. La protesta continua a guadagnare consenso, come dimostrato dalla partecipazione di cittadini comuni, tra cui Eralda Baze, un'ingegnera di 45 anni che ha partecipato alla manifestazione del 28 novembre, definendo la situazione attuale come il punto di non ritorno per quanto riguarda corruzione, povertà ed emigrazione. La tensione politica rimane alta, con l'episodio di domenica 29 novembre che rischia di acuire ulteriormente lo scontro tra il governo e l'opposizione.