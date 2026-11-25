Israele uccide il colonnello di Hamas Mohammad Abuelouf e la sua famiglia a Gaza. È il secondo alto ufficiale ucciso, nonostante il cessate il fuoco del 2025.

L'esercito israeliano ha ucciso Mohammad Abuelouf, alto funzionario della sicurezza di Hamas, insieme a sua moglie e ai suoi due figli in un attacco aereo avvenuto mercoledì mattina. L'assalto ha colpito il loro appartamento nel campo profughi di Beach, situato nella parte occidentale di Gaza City, vicino alla costa mediterranea. Questa operazione segna la seconda eliminazione di un dirigente chiave del servizio di sicurezza interno di Hamas nell'arco di sole ventiquattr'ore.

Dettaglio Operativo e Colpo Sucessivo

Secondo quanto riferito dal ministero dell'Interno di Gaza, gestito da Hamas, e dal personale medico locale, l'attacco aereo ha devastato completamente l'edificio residenziale di Abuelouf nelle prime ore del mercoledì. Mohammad Abuelouf ricopriva il grado di colonnello ed era a capo del servizio di sicurezza interna dei militanti. Poco dopo l'attacco principale, forze israeliane hanno effettuato un secondo bombardamento nel quartiere settentrionale di Karama, sempre a Gaza City, causando la morte di un'ulteriore persona.

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Posizione di Israele e Dichiarazioni Ufficiali

Le forze armate israeliane hanno confermato di aver colpito 'diversi operatori militari' nella Striscia di Gaza, dichiarando che avrebbero rilasciato ulteriori commenti in un momento successivo. Il ministero della Difesa ha sottolineato che le operazioni mirano specificamente alle strutture e ai membri di Hamas, negando intenzionalità verso i civili. Questa giustificazione viene ribadita nonostante le critiche internazionali sugli elevati numeri di vittime civili registrati negli ultimi mesi del conflitto.

Contesto Politico e Ruolo dei Colpiti

Il servizio di sicurezza interna di Hamas, di cui Abuelouf era un alto ufficiale, svolge un ruolo cruciale nel contrastare i palestinesi sospettati di collaborare con i servizi segreti israeliani e nel raccogliere informazioni sui piani nemici. Questa unità era precedentemente guidata da Naeem Abu Nahel, ucciso martedì, la cui morte fu commentata direttamente dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Netanyahu affermo' che per Hamas non esiste via di fuga dalla 'lunga portata' militare dello stato ebraico, sottolineando la continuità delle operazioni di alto livello.

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Impatto sul Terreno e Statistiche del Conflitto

Nonostante il cessate il fuoco in vigore da un anno, le violenze continuano a verificarsi con frequenza. Il piano di pace più ampio, sostenuto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, non e' riuscito a fermare le azioni belliche né a garantire il disarmo completo di Hamas. I dati aggiornati indicano che dal patto siglato nell'ottobre 2025, sono stati uccisi almeno 1.600 palestinesi e cinque soldati israeliani secondo le rispettive contabilita' delle parti. Le truppe israeliane controllano ora circa due terzi della Striscia, un'area superiore alla meta' detenuta al momento della firma dell'accordo.

Conseguenze Umanitarie e Situazione Attuale

La situazione umanitaria rimane critica con Hamas che controlla solo una piccola striscia di territorio lungo la costa di Gaza. L'offensiva israeliana, iniziata dopo l'attacco del 7 ottobre 2023 che costo' la vita a 1.200 persone e lascio' oltre 250 ostaggi, ha causato la morte di piu' di 74.000 palestinesi. Il conflitto ha generato una crisi di fame, sfollato l'intera popolazione interna e sollevato accuse di genocidio da parte di studiosi e commissioni delle Nazioni Unite. Israele continua a difendere le proprie azioni come misure necessarie di autodifesa contro le minacce esistenziali.