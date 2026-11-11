Colpo aereo israeliano a Nasser: 5 morti e 20 feriti a Khan Younis

Un raid israeliano colpisce l'ospedale Nasser a Khan Younis. Il portavoce della protezione civile Mahmoud Basal conferma 5 morti, tra cui un chirurgo, e 20 feriti nel reparto chirurgico.

Un attacco aereo israeliano ha colpito l'ospedale Nasser situato nella città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, provocando la morte di almeno cinque persone e ferendo altre venti nel corso delle prime ore del giovedì, undici novembre 2024. Questo evento drammatico è stato confermato dal portavoce del servizio di protezione civile palestinese, Mahmoud Basal, che ha dettagliato l'impatto devastante del bombardamento sulla struttura sanitaria principale della regione.

Dettagli sull'attacco chirurgico

Mahmoud Basal ha specificato che il missile ha colpito direttamente il reparto di chirurgia dell'ospedale Nasser, causando ingenti danni strutturali all'edificio. La precisione del colpo ha reso impossibile il salvataggio di cinque vite, tra cui quella di un chirurgo, mentre il pronto soccorso è stato sommerso dai feriti, con un totale di venti persone riportando lesioni di varia gravità. Le immagini del luogo mostrano macerie e distruzione in un'area che dovrebbe essere un rifugio sicuro per i civili.

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Dichiarazioni di Hamas e Israele

Israele ha giustificato l'escalation delle operazioni militari affermando che il movimento arabo palestinese Hamas sta tentando di riorganizzarsi e di rifornire il proprio arsenale bellico nonostante le promesse contrarie. Dall'altra parte, Hamas ha dichiarato di essere ancora impegnata nel rispetto dell'accordo di cessate il fuoco stipulato un anno fa, accusando Tel Aviv di cercare deliberatamente di minare la pace attraverso attacchi continui contro le infrastrutture civili e mediche.

Bilancio vittime e tensioni

Il conteggio delle vittime è diventato un campo di battaglia informativo tra le parti in conflitto e le organizzazioni internazionali. Secondo i funzionari sanitari di Gaza, almeno 1.600 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani solo dopo l'entrata in vigore dell'accordo di cessate il fuoco, un numero che le autorità palestinesi più alte stimano in oltre 74.000 morti totali dall'inizio dell'assalto israeliano. Israele, dal canto suo, riporta la morte di quattro dei propri soldati durante le operazioni in corso.

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Contesto storico dell'offensiva

La guerra è iniziata il 7 ottobre 2023, quando i combattenti guidati da Hamas hanno lanciato un attacco contro il sud di Israele, uccidendo circa 1.200 persone secondo i dati israeliani. Questa cifra è stata il catalizzatore principale per l'offensiva aerea e terrestre lanciata da Israele, che ha dichiarato come obiettivo primario la distruzione della capacità militare di Hamas e il ritorno degli ostaggi. La tensione rimane ai livelli massimi, con ogni nuovo attacco che alimenta le accuse reciproche e le preoccupazioni umanitarie globali.

Impatto sul sistema sanitario

L'ospedale Nasser, che serviva da punto di riferimento per la cura dei feriti nella zona meridionale della Striscia, si trova ora in una condizione critica di operatività. La perdita del reparto chirurgico significa che i pazienti con ferite gravi, incluso il personale medico colpito, non ricevono più le cure specializzate necessarie. Questo colpo rappresenta un ulteriore colossale ostacolo per il sistema sanitario di Gaza, già sotto stress estremo a causa del conflitto prolungato e della carenza di medicinali e personale.