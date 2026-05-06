Colpo al narcotraffico al Quarticciolo: sette arresti e sequestro di cocaina

Un'importante operazione di polizia ha smantellato diverse piazze di spaccio al Quarticciolo, portando all'arresto di sette pusher e al sequestro di 9 chili di cocaina e hashish.

L'operazione di polizia condotta nel quartiere del Quarticciolo ha messo in luce una realtà inquietante e complessa, caratterizzata da un sistema di spaccio di stupefacenti estremamente radicato e organizzato in modo capillare.

Gli agenti, dopo lunghe e pazienti attività di osservazione e monitoraggio, hanno setacciato ogni singolo angolo del territorio, concentrando l'attenzione sui muretti perimetrali, le aree verdi e i punti strategici dove solitamente si posizionano le vedette per avvistare eventuali pattuglie. L'obiettivo era smantellare non solo la rete di distribuzione, ma anche identificare i depositi di droga che venivano occultati in modo creativo per evitare il sequestro in caso di controlli rapidi.

Questa azione coordinata ha portato a un risultato significativo, con l'arresto di sette individui coinvolti in diverse fasi della filiera del narcotraffico locale, dimostrando come il controllo del territorio sia fondamentale per contrastare il degrado urbano e la criminalità organizzata di strada. Uno dei casi più emblematici emersi durante l'operazione riguarda un pusher che cercava di mimetizzarsi tra i residenti fingendo di portare a spasso il proprio cane.

Tuttavia, il suo comportamento anomalo e i suoi movimenti ripetitivi hanno attirato l'attenzione degli investigatori, che lo hanno seguito fino a scoprire un metodo di occultamento sorprendente. L'uomo nascondeva piccoli panetti di hashish all'interno di buste destinate alla raccolta dei rifiuti organici per animali domestici, sperando che l'odore o la natura stessa dell'oggetto scoraggiassero le forze dell'ordine dal frugare.

Ma la scoperta più allarmante è avvenuta all'interno della sua abitazione, trasformata in una vera e propria base di stoccaggio e lavorazione della droga. Lì sono stati rinvenuti oltre nove chili di cocaina, presente sia in forma cruda che cotta.

Particolarmente interessante è stato il ritrovamento di un roner, ovvero un apparecchio da cucina utilizzato per la cottura sottovuoto a bassa temperatura, che il criminale utilizzava per raffinare lo stupefacente, applicando tecniche culinarie professionali per alterare la purezza e la qualità della sostanza venduta. Parallelamente a questo laboratorio domestico, le indagini hanno svelato l'esistenza di altri sei rifornitori che operavano nelle zone comprese tra via Prenestina e via Ostuni.

Questi soggetti agivano secondo modalità diverse: alcuni erano indipendenti, affidandosi a nascondigli rapidi e accessibili, mentre altri operavano in coppia, implementando un sistema di sicurezza basato su vedette e traghettatori. Il meccanismo era ben oliato: una volta individuato il cliente, l'intermediario lo guidava verso il pusher incaricato della consegna finale, riducendo così al minimo i rischi per il detentore della droga.

Durante una di queste transazioni, gli agenti hanno intercettato un consumatore di ottant'anni, un fatto che ha sottolineato la trasversalità della dipendenza da droga, colpendo fasce d'età inaspettate. Per l'anziano è stata contestualmente inoltrata una segnalazione alla Prefettura, evidenziando il lato più tragico e sociale di questo fenomeno. Infine, l'operazione ha permesso di scoprire una serie di depositi di fortuna, disseminati per il quartiere e mimetizzati nell'ambiente circostante.

Gli spacciatori utilizzavano ogni possibile cavità, dai fori ricavati nei muretti di cinta a buchi scavati nel terreno, fino a pneumatici modificati con coperture removibili. Queste soluzioni permettevano di prelevare le dosi richieste dai clienti in pochi secondi, rendendo difficile per la polizia sorprendere i colpevoli in flagranza di possesso. La complessità di queste strategie di occultamento testimonia l'astuzia e la disperazione di chi vive di spaccio.

Tutti gli arresti effettuati sono stati successivamente convalidati dalla magistratura, segnando un duro colpo alla rete di distribuzione locale e restituendo, almeno temporaneamente, un senso di sicurezza ai residenti della zona, stanchi di convivere con la presenza costante di spacciatori e consumatori nelle proprie strade





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