I missili russi colpiscono Kiev e Leopoli. Le trattative di pace tra Usa, Europa e Russia avanzano a Berlino con nuovi incontri strategici.

L'Ucraina ha subito una nuova ondata di attacchi aerei russi che hanno colpito la capitale Kiev e la città occidentale di Leopoli. I missili hanno danneggiato infrastrutture critiche, inclusi tre ponti nella capitale e reti energetiche, causando tre vittime. In risposta alla minaccia, la Polonia ha attivato i propri jet da combattimento per monitorare lo spazio aereo confinante.

Parallelamente agli scontri bellici, il processo diplomatico sta accelerando con un intenso scambio di opinioni tra le principali potenze occidentali e la Russia. Gli Stati Uniti hanno condotto discussioni "franche e produttive" con gli alleati europei sulla futura struttura dei negoziati per porre fine alla guerra, segnando un passo decisivo verso una possibile de-escalation del conflitto.

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Dettagli degli attacchi e vittime a Kiev

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha confermato che i missili balistici hanno colpito tre ponti nella città, danneggiandone almeno due. In particolare, il ponte Podilsko-Voskresensky è stato colpito, interrompendo la circolazione dalla riva destra verso la riva sinistra. L'attacco ha causato la morte di tre persone e ha gravemente compromesso i collegamenti viari essenziali per la popolazione civile.

Oltre ai danni infrastrutturali, le operazioni di bombardamento hanno colpito altre aree della capitale. La precisione dei missili ha colpito nodi strategici della rete di trasporto, lasciando segni profondi sulla struttura urbana e sulla mobilità quotidiana dei cittadini, che devono ora affrontare lunghi deviazioni e controlli di sicurezza.

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Negoziazioni Usa-Europa e coalizione

Steve Witkoff, inviato speciale del presidente Donald Trump, ha dichiarato che la delegazione americana, insieme a Jared Kushner, ha partecipato a Berlino a una riunione della Coalizione dei volenterosi. Witkoff ha descritto le conversazioni come "sostanziali e sincere", sottolineando l'impegno comune per preservare la sicurezza e la sovranità dell'Ucraina mentre si cerca di impedire il ripetersi del conflitto.

La riunione a Berlino ha visto i rappresentanti americani confrontarsi direttamente con i partner europei per scambiare valutazioni tattiche e discutere i prossimi passi del processo diplomatico. Witkoff ha assicurato che gli sforzi continueranno in stretto coordinamento con gli alleati, mentre si lavora per costruire una pace duratura che soddisfi le esigenze di sicurezza di tutte le parti coinvolte.

Invito di Trump a contatti diretti con Putin

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato i leader europei ad avviare contatti diretti con il presidente russo Vladimir Putin per favorire una soluzione della guerra. Lo ha riferito il presidente finlandese Alexander Stubb dopo la riunione della Coalizione a Berlino, aggiungendo che Trump ha fornito un resoconto dettagliato dei suoi colloqui con Putin e con il presidente cinese Xi Jinping.

Uno dei messaggi chiave trasmessi dagli Stati Uniti agli europei è che questo è il momento di prendere contatto direttamente con il Cremlino. Questa mossa diplomatica rappresenta un cambio di approccio significativo, puntando su un dialogo frontale per sbloccare la situazione stagnante sul fronte delle trattative internazionali.

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Posizione europea e situazione sul campo

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che l'Europa intende avviare negoziati di pace con la Russia, pur mantenendo la priorità immediata sul sostegno all'Ucraina. Macron ha precisato che l'obiettivo è rafforzare la posizione di Kiev in vista delle future trattative, senza però chiarire se ci sia un orientamento europeo ad accogliere l'invito di Putin a recarsi a Mosca.

Sul fronte militare, le infrastrutture urbane continuano a subire pesanti danni. A Kryvyi Rih, gli attacchi russi hanno distrutto stazioni di servizio e danneggiato le centrali di riscaldamento, costringendo ospedali e servizi di pompaggio dell'acqua a passare ai generatori di emergenza. Nel distretto di Poltava, l'onda d'urto ha causato danni alle case private, mentre a Leopoli la difesa aerea è stata attivata più volte contro droni e missili da crociera.

Prossimi passi nella diplomazia internazionale

La situazione rimane dinamica e complessa, con le parti coinvolte che cercano di bilanciare le esigenze di sicurezza immediata con gli obiettivi di pace a lungo termine. Le dichiarazioni di Witkoff e Stubb indicano una volontà comune di procedere con passi concreti, sebbene le difficoltà nella coordinazione delle posizioni europee e russe siano ancora evidenti.

Il mondo internazionale osserva con attenzione le prossime mosse di Trump e dei suoi inviati. La sfida principale sarà quella di tradurre le "discussioni produttive" di Berlino in un accordo sostanziale che fermi le vittime civili e i danni infrastrutturali, garantendo al contempo la stabilità geopolitica della regione europea.