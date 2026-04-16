Colpo di scena a Monte dei Paschi: Lovaglio torna nel CdA grazie ai voti di Delfin e Banco Bpm

L'assemblea di Monte dei Paschi di Siena vede un ribaltone inatteso con Luigi Lovaglio che rientra nel consiglio di amministrazione grazie al supporto decisivo di Delfin e Banco Bpm. La lista del precedente Cda si ferma al 38,79%. Lovaglio annuncia un progetto innovativo per creare valore.

Un vero e proprio terremoto ha scosso l'assemblea dei soci di Monte dei Paschi di Siena, teatro di un inatteso ribaltone che ha radicalmente modificato gli equilibri ai vertici dell'istituto bancario senese. La giornata, iniziata con scenari che lasciavano presagire un possibile successo della lista legata al consiglio di amministrazione uscente, accreditata di superare il 30% delle preferenze, ha visto un rovesciamento di fronte clamoroso nel corso delle ore.

Già intorno all'ora di pranzo, indiscrezioni e voci incontrollate cominciavano a circolare nei corridoi della sede assembleare, dipingendo un quadro in evoluzione. In particolare, ha preso corpo l'ipotesi di un sostegno determinante da parte di Delfin, primo azionista con una quota del 17,5%, nei confronti di Luigi Lovaglio. Questa possibilità, che secondo indiscrezioni raccolte da Adnkronos aveva iniziato a prendere forma già dalla sera precedente tra alcuni addetti ai lavori, si è rivelata essere un fattore chiave per l'esito finale. L'incognita rappresentata dal voto di Banco Bpm, altro importante azionista con il 3,7% del capitale, si è risolta optando anch'esso per la continuità con il sostegno a Lovaglio. Questa convergenza tra Delfin e Banco Bpm si è dimostrata decisiva nel capovolgere le sorti della votazione e alterare i rapporti di forza preesistenti. L'affluenza all'assemblea è stata significativa, attestandosi al 64,1% del capitale, un dato che sottolinea la notevole importanza strategica dell'appuntamento per tutti gli attori coinvolti. La somma dei voti di Delfin e Banco Bpm, unita al supporto della lista Plt Holding, ha permesso a quest'ultima di imporsi con il 49,95% delle preferenze. La lista del precedente consiglio di amministrazione si è fermata al 38,79%, mentre Assogestioni ha raccolto il 6,94% dei consensi. Nonostante le aspettative iniziali, e contrariamente a quanto molti addetti ai lavori avevano previsto, la lista del consiglio di amministrazione, priva dell'appoggio fondamentale di Delfin, non è riuscita a prevalere. Alcuni fondi, seguendo in parte le indicazioni dei proxy advisor, sembravano orientati a sostenere la candidatura di Fabrizio Palermo, proposto come amministratore delegato dalla lista uscente. Tuttavia, il peso delle azioni di Delfin e Banco Bpm si è rivelato schiacciante. Dopo una breve sospensione di circa trenta minuti, necessaria per effettuare verifiche tecniche sui risultati, è stato ufficialmente pronunciato il verdetto: Luigi Lovaglio farà il suo ritorno nel consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena. Con la vittoria della lista Plt Holding, il nuovo organo di governo dell'istituto bancario sarà composto da un totale di 15 membri. La lista vincente vedrà la presenza di otto consiglieri: Cesare Bisoni, Luigi Lovaglio, Flavia Mazzarella, Livia Amidani Aliberti, Massimo Di Carlo, Patrizia Albano, Carlo Corradini e Paola Leoni Borali. Sei membri provengono invece dalla lista appoggiata dal precedente consiglio: Nicola Maione, Fabrizio Palermo, Corrado Passera, Carlo Vivaldi, Paolo Boccardelli e Antonella Centra. A completare il board sarà Paola De Martini, nominata come espressione di Assogestioni. Si apprende che il nuovo consiglio potrebbe riunirsi già nella giornata di domani per avviare le proprie attività. Lovaglio, commentando la sua rielezione, ha espresso soddisfazione per il risultato, definendo il nuovo CdA come "molto qualificato" e promettendo un ambiente "utile e interessante" dove si potrà "imparare anche cose nuove lavorando insieme". Luigi Lovaglio ha tenuto a precisare la motivazione profonda del suo impegno, respingendo l'idea che si tratti di una mera rivalsa personale. "Non avrei trovato lo stimolo se avessi avuto un desiderio di rivincita", ha dichiarato, affermando che il suo "unico grande obiettivo" è "implementare un progetto innovativo che crei valore". Il banchiere ha sottolineato come la sua decisione di ricandidarsi sia stata guidata da un forte senso di responsabilità e dalla volontà di onorare gli impegni presi nei confronti degli azionisti. Lovaglio ha altresì espresso la propria gratitudine nei confronti degli investitori che hanno manifestato fiducia nel suo operato, ribadendo con forza la sua determinazione a proseguire il percorso di rilancio della banca. "Questa fiducia aggiunge ancora più determinazione. Non vedo l’ora di ricominciare", ha concluso, mostrando un rinnovato entusiasmo. Tra le questioni strategiche che il nuovo amministratore delegato dovrà affrontare, spicca la posizione della banca riguardo alla partecipazione in Generali. Lovaglio ha definito tale posizione come "nice to have", confermando un orientamento già espresso in passato, anche in contesti internazionali come incontri con Morgan Stanley. L'attesa per il suo ritorno operativo è palpabile, con Lovaglio pronto a rimettersi al lavoro e a ripartire da dove aveva interrotto il suo precedente incarico. L'assemblea di Monte dei Paschi di Siena segna quindi un nuovo capitolo per l'istituto, caratterizzato da un cambio di guida che promette di imprimere una nuova direzione strategica, con un focus rinnovato sull'innovazione e sulla creazione di valore per gli azionisti, il tutto sotto la guida di un management determinato a rilanciare la banca





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Monte Dei Paschi Luigi Lovaglio Delfin Banco Bpm Consiglio Di Amministrazione

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Monte dei Paschi di Siena: Il Consiglio di Amministrazione Licenzia il Direttore Generale Luigi LovaglioIl Consiglio di Amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ha revocato l'incarico di Direttore Generale a Luigi Lovaglio. La decisione arriva dopo un periodo di tensioni legate all'acquisizione di Mediobanca e a un'indagine giudiziaria che coinvolge anche altre figure di spicco del mondo finanziario italiano. L'allontanamento di Lovaglio segna un punto di svolta nella gestione della banca e nelle dinamiche tra i suoi azionisti.

Read more »

Luigi Lovaglio, l'artefice della rinascita del Monte dei Paschi e della conquista di MediobancaRitratto di Luigi Lovaglio, il manager che ha guidato il Monte dei Paschi di Siena verso una clamorosa scalata finanziaria, culminata nell'acquisizione di Mediobanca, rivoluzionando il panorama bancario italiano. Dagli esordi in Credito Italiano alla guida di Bank Pekao in Polonia, fino al risanamento del Credito Valtellinese e alla sfida con MPS.

Read more »

Ribaltone a Monte dei Paschi: Delfin e Banco BPM determinanti per la vittoria di LovaglioColpo di scena all'assemblea di Monte dei Paschi di Siena con un ribaltone inatteso che ha ridefinito gli equilibri ai vertici dell'istituto. Il sostegno determinante di Delfin e Banco BPM ha portato alla vittoria della lista di Luigi Lovaglio, superando quella del consiglio di amministrazione.

Read more »

Ribaltone a Monte dei Paschi: Lovaglio vince grazie a Delfin e Banco BpmClamoroso colpo di scena all'assemblea di Monte dei Paschi di Siena: Luigi Lovaglio è il nuovo vincitore, con Delfin e Banco Bpm che si rivelano determinanti per il ribaltone inatteso che ha ridefinito gli equilibri ai vertici dell'istituto. Il voto favorevole di Delfin (17,5%) e Banco Bpm (3,7%) ha permesso alla lista di Plt Holding di imporsi con il 49,95%.

Read more »

Monte dei Paschi di Siena: Luigi Lovaglio vince l'assemblea, Delfin e Banco Bpm determinantiColpo di scena all'assemblea di Monte dei Paschi di Siena, dove Luigi Lovaglio è stato eletto presidente grazie al sostegno determinante di Delfin e Banco Bpm. Il ribaltone ha ridefinito gli equilibri ai vertici dell'istituto, con un cambio di rotta rispetto alle previsioni iniziali.

Read more »

Ribaltone ai vertici di Monte dei Paschi di Siena: Lovaglio ritorna nel CdAColpo di scena all'assemblea di Monte dei Paschi di Siena: Luigi Lovaglio ritorna nel consiglio di amministrazione grazie al sostegno determinante di Delfin e Banco BPM. Il nuovo CdA sarà composto da 15 membri, con 8 dalla lista vincente.

Read more »