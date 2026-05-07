Colpo Storico al Narcotraffico: 30 Tonnellate di Cocaina Sequestrate nelle Canarie

La Guardia Civil spagnola ha realizzato il più grande sequestro di droga della storia europea intercettando la nave Arconian, con un carico dal valore di 812 milioni di euro.

Le autorità spagnole hanno recentemente portato a termine un'operazione di polizia senza precedenti, che ha ridefinito i parametri della lotta al narcotraffico a livello continentale.

La Guardia Civil, attraverso un'azione coordinata e strategica, è riuscita a intercettare al largo delle Isole Canarie una nave battente bandiera delle Isole Comore, denominata Arconian. A bordo dell'imbarcazione è stato rinvenuto un carico colossale di cocaina, stimato in ben 30 tonnellate. Questa operazione non rappresenta soltanto un successo locale, ma si configura come il più grande sequestro di droga mai registrato nella storia dell'Unione Europea.

L'Alta Corte ha confermato che il valore economico della sostanza stupefacente ammonta a oltre 812 milioni di euro, una cifra che evidenzia la scala industriale del traffico organizzato dai cartelli internazionali. Per comprendere l'entità di questo successo, basta osservare i precedenti record: il sequestro supera ampiamente le 25 tonnellate recuperate dalla polizia tedesca nel porto di Amburgo nel giugno del 2024 e più che raddoppia il precedente record spagnolo di 13 tonnellate, rinvenute l'anno scorso in un carico di banane provenienti dall'Ecuador nel porto di Algeciras.

Gli accertamenti condotti dagli investigatori hanno rivelato una strategia logistica complessa e ben organizzata. Secondo le ipotesi investigative, la nave Arconian non doveva attraccare in un porto ufficiale, ma fungeva da nave madre. La cocaina sarebbe stata trasferita in mare aperto su imbarcazioni ad alta velocità, progettate per eludere i radar e i controlli costieri, per poi essere contrabbandata rapidamente verso la Spagna continentale e, presumibilmente, distribuita in tutta Europa.

Durante l'irruzione degli agenti a bordo, la situazione si è rivelata ancora più critica: oltre alla droga, sono state rinvenute armi da fuoco e munizioni, suggerendo che l'equipaggio fosse pronto a difendere il carico con la forza. Un dettaglio particolarmente significativo è stato il ritrovamento di sei membri dell'equipaggio che tentavano di nascondersi all'interno della nave per evitare l'arresto.

In totale, 23 persone sono state detenute: diciassette di loro sono originarie delle Filippine, mentre i sei individui trovati occultati provengono dai Paesi Bassi e dal Suriname, evidenziando la natura transnazionale di questa rete criminale. Il quadro giudiziario che ne è seguito è estremamente rigoroso. L'Alta Corte ha ordinato la detenzione senza cauzione per tutti i 23 membri dell'equipaggio, giustificando tale misura con la gravità dei reati contestati e l'elevatissimo rischio di fuga, data la connessione con organizzazioni criminali globali.

I magistrati hanno inoltre sottolineato la probabilità che i detenuti potessero coordinare ulteriori attività illecite o interferire con le indagini se rimasti in libertà. L'operazione è stata resa possibile grazie a una stretta collaborazione internazionale, con il supporto fondamentale delle autorità degli Stati Uniti e dei Paesi Bassi, che hanno fornito informazioni cruciali per l'intercettazione.

Questo evento sottolinea come la Spagna rimanga uno dei principali punti di ingresso per la cocaina in Europa, ma dimostra anche l'efficacia di una risposta coordinata tra le agenzie di intelligence e le forze di polizia di diversi paesi. L'indagine prosegue ora per risalire ai vertici della catena di comando e identificare i finanziatori e i destinatari finali di questo immenso carico di stupefacenti, in un tentativo di smantellare non solo il trasporto, ma l'intera infrastruttura logistica del cartello coinvolto





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