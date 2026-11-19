L'attacco ucraino al ponte di Crimea coincide con il vertice Trump-Putin-Xi. Analisi dell'impatto strategico e delle posizioni di Berlino e Bruxelles sulla futura sicurezza.

L'Ucraina ha condotto per la terza volta un attacco militare contro il ponte di Kerch, infrastruttura strategica che collega la penisola annessa illegalmente nel 2014 alla Federazione russa. L'operazione si è svolta in coincidenza con l'incontro trilaterale a Shenzhen tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, creando un contesto diplomatico di elevata tensione. Questa mossa ha messo a dura prova le trattative dirette, sottolineando la vulnerabilità delle linee logistiche russe nonostante le promesse di sicurezza.

Vendetta russa e divisioni occidentali

Vladimir Putin ha reagito con fermezza alle distruzioni, definendo l'infrastruttura un bene esclusivamente civile e annunciando maggiore protezione per i collegamenti via terra verso la Crimea. Il presidente russo ha minacciato una vendetta molto più dolorosa per gli ucraini, mantenendo la narrativa ufficiale per cui la Russia non ha iniziato il conflitto e sta cercando di porvi fine. Trump, dal canto suo, ha definito Putin un suo amico e ha espresso il desiderio comune con Xi Jinping di chiudere la guerra, una posizione che l'Ucraina ritiene inaccettabile dato il continuo bombardamento di città e infrastrutture civili.

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Posizioni di Berlino e Bruxelles

Nella capitale tedesca, la Coalizione dei Volenterosi, guidata da Germania, Francia e Regno Unito, si è riunita per coordinare il sostegno militare e finanziario per l'inverno. I leader presenti hanno ribadito con forza che le decisioni riguardanti l'Ucraina non possono essere prese senza la presenza ucraina, e quelle europee senza l'Europa. L'obiettivo è garantire garanzie di sicurezza credibili per un'Ucraina postbellica e monitorare un eventuale cessate il fuoco, evitando di restare semplici spettatori di un negoziato condotto a distanza dai leader di Washington, Mosca e Pechino.

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Strategia di difesa e supporto militare

L'Unione europea, rappresentata dall'alto rappresentante per la politica estera Kaja Kallas, ha accusato la Russia di intensificare gli attacchi contro ponti, ferrovie e impianti energetici per indebolire i civili ucraini. Bruxelles ha sottolineato che ogni percorso di pace deve passare attraverso un cessate il fuoco reale, prima di discutere richieste territoriali. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha aggiunto che Kiev deve essere in grado di difendersi non solo nell'imminente inverno, ma anche dopo un eventuale accordo. A questo scopo, il Regno Unito ha annunciato un pacchetto da 260 milioni di sterline per fornire mille missili da crociera a lungo raggio, permettendo a Kiev di colpire obiettivi legittimi oltre la linea del fronte.