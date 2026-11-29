Colson Whitehead a BookCity Milano presenta la trilogia di Ray Carney, esplorando la corruzione di Trump e le ferite irrisolte dell'America contemporanea.

Colson Whitehead, due volte vincitore del premio Pulitzer, si è presentato ai giornalisti recentemente durante l'evento BookCity Milano, raccontando il legame profondo che lo unisce alla sua città natale e le complessità della sua arte letteraria. L'autore ha dedicato molto tempo a riflettere sulle sfide della scrittura moderna e sul confronto necessario con la storia recente degli Stati Uniti, un tema centrale nella sua opera più ambiziosa degli ultimi anni. La sua presenza a Milano ha offerto un'occasione unica per discutere non solo dei personaggi da lui creati, ma anche dello stato politico attuale della nazione americana.

La vita di Ray Carney tra ascesa sociale e vuoti esistenziali

Colson Whitehead descrive Ray Carney come un uomo rispettabile e padre di famiglia, pur senza essere mai uscito completamente dal mondo criminale della ricettazione. Attraverso una trilogia di tre romanzi, l'autore copre quasi trent'anni di storia newyorkese, analizzando l'arco temporale che va dal 1959 al 1986. Il protagonista vive un'ascesa sociale netta, accompagnata dalle trasformazioni profonde della città che lo circonda e che funge da scenario indispensabile per la sua evoluzione personale.

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Ray Carney proviene da una famiglia povera e ha un padre criminale, ma nutre la ferma convinzione che il lavoro duro e una condotta moralmente rispettabile possano garantire il successo. Questa fede nella meritocrazia si realizza in parte, poiché conquista la posizione sociale a cui ambiva con grande determinazione. Tuttavia, scopre presto che le persone di successo non sono necessariamente migliori o più oneste delle altre, sfatando il mito della superiorità morale del ceto alto.

Arrivato al punto in cui i suoi sogni materiali si sono pienamente realizzati, Carney si trova a interrogarsi su ciò che rimane da desiderare quando ogni aspirazione concreta è stata soddisfatta. Whitehead sottolinea che l'esistenza possiede una dimensione spirituale fondamentale, che la sola prosperità economica non basta ad appagare né a dare un senso profondo alla vita dei personaggi. È questa domanda esistenziale a guidare la narrazione oltre la semplice cronaca di successi finanziari.

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New York come personaggio e il ciclo di distruzione

Raccontare trent'anni della vita di un uomo implica anche osservare come il tempo modifica le persone che lo circondano, come la moglie Elizabeth, che conquista maggiore indipendenza, i figli che diventano adulti e il complice Pepper che invecchia. Il passato non si dimentica e continua a produrre conseguenze dirette: nel primo romanzo Carney cerca di salvare il cugino Freddie, mentre nell'ultimo tenta di proteggere il figlio di Freddie, mostrando un legame indissolubile con le generazioni precedenti.

La città di New York cambia radicalmente e l'autore sceglie le Torri Gemelle come riferimento cronologico per scandire queste trasformazioni urbane inedite. Nel primo libro della trilogia compare Radio Row, l'area commerciale destinata a essere demolita per fare spazio al World Trade Center. Nel secondo romanzo, le torri dominano il paesaggio urbano, diventando simboli di potenza. Nell'ultimo capitolo, Carney ed Elizabeth cenano al Windows on the World, un ristorante situato in cima a una delle torri.

Carney osserva con leggerezza che possono prendersela comoda, convinto che quel ristorante non andrà da nessuna parte nel futuro prossimo. Il lettore, tuttavia, possiede una conoscenza drammatica che i personaggi ignorano: le torri verranno abbattute, lasciando un altro cratere nella storia della città. Questo rappresenta il ciclo perpetuo di New York, un processo continuo di costruire, distruggere e ricominciare che definisce l'identità urbana.

Distanza storica e corruzione del presidente degli Stati Uniti

Negli ultimi romanzi, Colson Whitehead ha scelto di guardare sempre più spesso al passato, sentendo di non avere più molto da dire sul presente immediato. Ha confessato di aver detto a se stesso di tacere, riconoscendo che forse uno scrittore di venti o trent'anni, con rabbia ed entusiasmo, interpreta la società meglio di un uomo di mezza età con figli cresciuti. Guardare al passato lo ha costretto ad abbandonare territori familiari per confrontarsi con esistenze molto diverse, come una donna in fuga dalla schiavitù nell'Ottocento o un commerciante di mobili nella Harlem degli anni Sessanta e Settanta.

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L'idea per il suo romanzo premiato gli venne nel 2000, quando immaginò una vera ferrovia sotterranea per rendere letterale la metafora della Underground Railroad. Aveva trent'anni e non si sentiva pronto, né personalmente né letterariamente, ad affrontare il tema della schiavitù. Per quattordici anni si è chiesto se fosse arrivato il momento, ricevendo sempre una risposta negativa prima di capire che le storie più spaventose sono quelle che vale la pena raccontare, affrontando anche la segregazione e la brutalità della polizia negli anni Sessanta.

Whitehead riconosce ancora oggi ferite profonde nell'America attuale, descrivendo Donald Trump come il presidente più corrotto della storia degli Stati Uniti. La sua trilogia di Harlem, ambientata in una New York devastata da un'epidemia zombie nella fantasia dell'autore, esplora la meschinità umana che non conosce epoche né appartenenze politiche. Quando il romanzo sulla polizia terminò, iniziarono le proteste per l'uccisione di George Floyd, dimostrando come la violenza narrata decenni prima tornasse al centro dell'attualità.