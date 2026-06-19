Come creare un viaggio di nozze da sogno

La modella ha scelto tre abiti per il suo matrimonio, ognuno con un anima diversa. Per la cerimonia, un omaggio dichiarato a una lunga tradizione principesca. Per la cena, il cambio look più sensuale. Accanto allo sposo, un amico di vecchia data del campione svedese-americano del salto con l'asta.

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