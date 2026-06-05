Come è nata la relazione tra Dua Lipa e Callum Turner: il romanzo che li ha fatti innamorare

La storia della relazione tra Dua Lipa e Callum Turner è stata raccontata da Dua Lipa durante alcune interviste dedicate al suo club del libro, Service95 Book Club. Secondo lei, il destino ha giocato un ruolo importante nella nascita della loro relazione. Quando si sono incontrati durante una cena con amici, hanno scoperto di condividere lo stesso libro e questo ha creato una connessione immediata tra loro.

La cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner hanno iniziato a frequentarsi dopo aver scoperto di condividere un'interesse comune per la lettura. In particolare, hanno entrambi letto il romanzo ' Trust ' di Hernan Diaz , che li ha fatti innamorare.

La storia della loro relazione è stata raccontata da Dua Lipa durante alcune interviste dedicate al suo club del libro, Service95 Book Club. Secondo lei, il destino ha giocato un ruolo importante nella nascita della loro relazione. Quando si sono incontrati durante una cena con amici, hanno scoperto di condividere lo stesso libro e questo ha creato una connessione immediata tra loro.

Il romanzo 'Trust' è un lavoro sofisticato e originale che racconta il potere, il denaro e la manipolazione della verità nella New York degli anni Venti. È un libro costruito come un puzzle narrativo, capace di conquistare milioni di lettori in tutto il mondo e di vincere il premio Pulitzer. La storia della relazione tra Dua Lipa e Callum Turner è ancora più irresistibile perché ha iniziato grazie allo stesso romanzo.

La cantante ha anche cambiato stile dopo le nozze a Londra, sfoggiando un look super easy e un paio di UGG durante una passeggiata rilassante al parco





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