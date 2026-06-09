Come funziona la profilazione pubblicitaria e come rifiutarla

La profilazione pubblicitaria è un sistema che utilizza i cookie per raccogliere e elaborare dati personali dei visitatori di un sito web. Questi dati possono essere utilizzati per mostrare pubblicità personalizzata e migliorare i prodotti e servizi di un sito web. Se non vuoi partecipare a questa profilazione, puoi rifiutare i cookie di profilazione e scegliere di aderire a un piano di abbonamento.

Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all'offerta economica equivalente. Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.

Noi e terze parti facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica). Per installare i cookie che garantiscono le funzionalità tecniche, non è necessario il tuo consenso.

Con il tuo consenso, noi e alcune tra le inserzionisti nonché intermediari del mercato pubblicitario di volta in volta coinvolti, potremo mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Puoi liberamente conferire, rifiutare o revocare il consenso a tutti o alcuni dei trattamenti facendo click sul pulsante Preferenze sempre raggiungibile anche attraverso la nostra cookie policy.

In caso di rifiuto integrale o delle singole finalità necessarie all'erogazione di pubblicità e di contenuti personalizzati, potrai scegliere di aderire a un piano di abbonamento. Puoi acconsentire direttamente all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su Accetta e continua o rifiutarne l'uso e abbonarti facendo click su Rifiuta e abbonati





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Profilazione Pubblicitaria Cookie Dati Personali Pubblicità Personalizzata Abbonamento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La mamma di Stasi: 'Spero che chi ha ucciso Chiara non abbia passato bene questi anni'La madre di Alberto Stasi, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, esprime la sua speranza che l'assassino non abbia passato bene gli anni successivi all'omicidio. La donna si dice fiduciosa nella revisione del processo e ringrazia le persone che hanno solidarizzato con la famiglia Stasi.

Read more »

Italia, Baldini: 'Non sono uno scappato di casa, ho voluto valorizzare questi ragazzi'Il ct dell’Italia Silvio Baldini ha parlato ai microfoni della Rai, dopo l’amichevole contro la Grecia vinta per 0-1. Vittoria bellissima.

Read more »

Italia, Baldini: 'Non abbiamo gli Yamal, ma questi sono buonissimi calciatori'Il ct azzurro Silvio Baldini ha parlato a Sky Sport dopo il successo dell'Italia sulla Grecia.

Read more »

Italia U17 campione d'Europa, il CT Franceschini: 'Ora fate giocare questi ragazzi anche sotto età''Un successo di una portata enorme'.

Read more »