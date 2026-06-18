Come pianificare la luna di miele perfetta con un Consulente per Viaggiare® CartOrange

Affidarsi a un Consulente per Viaggiare® CartOrange è la scelta giusta per creare la luna di miele che realmente ci assomiglia. Il lavoro del consulente comincia molto prima della prenotazione: inizia conoscendo e ascoltando, sul serio, i novelli sposi e le loro esigenze. Il Consulente CartOrange sa leggere tra le righe e capire i desideri reali della coppia, creando un itinerario personalizzato e senza stress.

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Ecco perché affidarsi a un Consulente per Viaggiare® CartOrange è la scelta giusta. E un itinerario di 22 giorni tra Tokyo, Hawaii, le Isole Cook e Sydney ne è la prova. Non è una semplice vacanza. È il primo grande progetto di una coppia, quello che si ricorda per sempre.

Eppure quasi nessuno lo pianifica davvero: si sceglie la destinazione magari perché è di moda o ci si innamora tramite foto sui social, si prenota online e si spera che vada tutto bene. Capita, però, che il lasciarsi affascinare da immagini patinate o tendenze non sia il reale desiderio dei novelli sposi, ecco perché per capire meglio qual è il vero viaggio dei sogni serve parlare con un Consulente di viaggi come le persone della divisione di.

Persone specializzate, capaci di capire cosa si vuol vedere e vivere, quali sono i desideri reali e come metterli "a terra" in modo unico e preciso.personalizzati. Il lavoro del consulente comincia molto prima della prenotazione: inizia conoscendo e ascoltando, sul serio, i novelli sposi e le loro esigenze. Le coppie, infatti, arrivano quasi sempre con molte idee e poca chiarezza. La Polinesia.

Le Maldive. Bali, magari il Brasile. Nomi che circolano come sinonimi di luna di miele perfetta, ma che non sempre corrispondono a quello che si cerca davvero. Il Consulente CartOrange sa leggere tra le righe.

Capisce se il desiderio reale è scoprire culture lontane o immergersi nella natura, alternare ritmi diversi o tenere un filo unico per tutta la durata del viaggio, scoprire città o lasciarsi cullare dal relax in un atollo. Inoltre riesce a capire le esigenze sia del marito che della moglie e combinarli in modo intelligente così da creare la ricetta per il viaggio perfetto. : costruito sui desideri reali.

Ogni dettaglio logistico è già risolto, ogni trasferimento pianificato, ogni sistemazione scelta in funzione della coppia specifica, che deve semplicemente preparare la valigia e partire, lasciandosi ogni tipo di stress alle spalle. Il viaggio comincia in Giappone, con cinque notti nella capitale. L'arrivo, il trasferimento in città, e subito la prima visita: il tempio di Sensō-ji ad Asakusa, la statua di Kannon dea della misericordia, la via Nakamise con le sue botteghe tradizionali.

Poi il salto nel quartiere di Akihabara, paradiso dell'elettronica e cuore della cultura pop giapponese. La sera, la vista sullo skyline illuminato dalla Tokyo Tower. I giorni liberi si prestano alle escursioni nei dintorni: Nikko, con i suoi santuari Patrimonio UNESCO; Kamakura e il Grande Buddha Daibutsu; Hakone, destinazione termale con vista sul Monte Fuji; Yokohama, città costiera con il quartiere di Chinatown, il Parco Yamashita e la Landmark Tower.

Tokyo non è una tappa: è un'immersione totale in un mondo che non assomiglia a nessun altro. Da Tokyo si vola a Honolulu. Tre notti sull'isola di Oahu, la più visitata dell'arcipelago hawaiano, con noleggio auto incluso per esplorare in libertà. Nell'entroterra gli altipiani vulcanici offrono paesaggi da un altro pianeta; lungo la costa la barriera corallina fa da protagonista.

E poi c'è Waikiki, la spiaggia iconica. Una tappa che tiene insieme avventura, cultura e relax, senza che nessuno dei tre prevalga sugli altri. Sei notti alle Isole Cook, tre a Rarotonga e tre ad Aitutaki, con soggiorni in resort e sei dining vouchers a persona per cenare nei ristoranti locali. È qui che l'itinerario sorprende di pi





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