Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Come prevenire e trattare lo sfregamento della pelle: consigli e prodotti utili

Salute E Benessere News

Come prevenire e trattare lo sfregamento della pelle: consigli e prodotti utili
SfregamentoIrritazione CutaneaPrevenzione
📆6/16/2026 1:13 PM
📰IOdonna
115 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 66% · Publisher: 75%

Lo sfregamento cutaneo è un problema comune, soprattutto in estate o durante l'attività fisica. Scopri come prevenirlo con prodotti barriera, abbigliamento adatto e rimedi naturali.

Lo sfregamento cutaneo, noto anche come 'chafing', è un disturbo comune ma spesso sottovalutato che può causare arrossamenti, irritazioni e fastidio, soprattutto durante i mesi caldi o l'attività fisica.

Il problema si verifica quando la pelle sfrega ripetutamente contro se stessa o contro indumenti, aggravato da sudore, umidità e attrito continuo. Le zone più colpite sono l'interno cosce, le ascelle, i capezzoli e l'area inguinale. Durante l'esercizio fisico, il sudore ristagna e incrementa il rischio di infezioni batteriche o fungine, trasformando un semplice fastidio in una condizione dolorosa. Per chi pratica sport o vive in climi umidi, è essenziale adottare misure preventive per mantenere la pelle sana e confortevole.

La prevenzione gioca un ruolo chiave e si basa su prodotti barriera, abbigliamento adeguato e buone abitudini. Creme e balsami a base di dimeticone, ossido di zinco e lanolina creano un film protettivo che riduce l'attrito e aiuta la pelle a scivolare. Questi prodotti sono disponibili in formati stick facili da portare in borsa e da riapplicare durante il giorno.

Anche le polveri assorbenti, come il talco o l'amido di mais, aiutano a mantenere la zona asciutta, mentre le formulazioni antitraspiranti limitano la sudorazione. L'abbigliamento è altrettanto importante: tessuti leggeri, traspiranti e a compressione, come gli short con fodera, riducono lo sfregamento e favoriscono la ventilazione. Evitare indumenti troppo aderenti o sintetici, che aumentano calore e attrito, è fondamentale. Per gli sportivi, optare per capi tecnici in poliestere o nylon può fare la differenza.

Se l'irritazione è già comparsa, è necessario intervenire con delicatezza. Prima di tutto, sospendere l'attività fisica fino a guarigione completa per evitare di peggiorare la situazione. Detergere la zona con acqua tiepida, mai calda, e saponi neutri senza profumo o alcol. Applicare prodotti lenitivi come aloe vera, burro di karité, olio di cocco o di argan, che svolgono azione emolliente e riparatrice.

La pasta all'ossido di zinco è un rimedio efficace per creare una barriera protettiva e alleviare il bruciore. In caso di infezione, consultare un dermatologo. Con questi accorgimenti, è possibile risolvere il problema rapidamente e prevenire recidive, godendo di una pelle sana anche nelle giornate più calde o durante gli allenamenti intensi. Ricordate: la cura della pelle inizia dalla prevenzione e dall'ascolto dei segnali del corpo

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IOdonna /  🏆 9. in İT

Sfregamento Irritazione Cutanea Prevenzione Creme Barriera Sport

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dove vedere oggi la Svizzera ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streamingDove vedere oggi la Svizzera ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streamingScopri tutto quello che devi sapere su come guardare la prossima partita della Svizzera della Coppa del Mondo FIFA 2026.
Read more »

Un bicchiere di vino a cena protegge il cuore? La risposta del cardiologoUn bicchiere di vino a cena protegge il cuore? La risposta del cardiologoBere vino fa bene al cuore? Scopri quanti bicchieri sono ottimali per la salute e come la moderazione può ridurre i rischi cardiovascolari.
Read more »

Se quest'estate compri una sola cosa, che sia una minigonna in denim: ecco perchéSe quest'estate compri una sola cosa, che sia una minigonna in denim: ecco perchéDagli outfit urbani ai look da spiaggia, scopri il trend che sta conquistando le influencer italiane e i modelli più belli da comprare
Read more »

5 abbinamenti ultra chic per gli shorts bianchi dell'estate 20265 abbinamenti ultra chic per gli shorts bianchi dell'estate 2026Dalla camicia a righe al blazer sartoriale, scopri come valorizzare i pantaloncini bianchi con stile.
Read more »



Render Time: 2026-06-16 16:14:12