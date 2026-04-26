Come Recuperare i Messaggi Cancellati su WhatsApp: Guida Completa

Scopri come recuperare i messaggi cancellati su WhatsApp, sia su Android che su iPhone, utilizzando backup su cloud (Google Drive e iCloud) e backup locali. Una guida passo-passo per ripristinare le tue conversazioni.

I nostri smartphone sono diventati strumenti essenziali per la comunicazione moderna, gestendo chiamate, email, interazioni sui social media e, soprattutto, le conversazioni tramite piattaforme di messaggistica istantanea.

La perdita di una conversazione o di un messaggio può essere frustrante, ma fortunatamente la maggior parte di questi servizi offre funzionalità di backup per proteggere i nostri dati. Il backup permette di salvaguardare le nostre chat da cancellazioni accidentali o impreviste, come nel caso di WhatsApp, dove è possibile recuperare messaggi eliminati. Che si tratti di recuperare messaggi cancellati da noi stessi o da altri, WhatsApp offre diverse soluzioni.

Questa guida esplorerà in dettaglio come utilizzare queste soluzioni per recuperare le conversazioni con pochi semplici passaggi. Prima di intraprendere il processo di recupero, è fondamentale assicurarsi di avere i prerequisiti necessari. Per gli utenti Android e iOS, è richiesto uno smartphone funzionante, un account Google (per Android) o un ID Apple (per iOS), spazio di archiviazione cloud disponibile su Google Drive o iCloud, e una connessione internet stabile.

Il metodo più semplice per ripristinare i messaggi cancellati su WhatsApp si basa sull'utilizzo dei backup su cloud. Su iPhone, il ripristino avviene tramite iCloud, assicurandosi di utilizzare lo stesso numero di telefono e account iCloud impostati al momento del backup. Per verificare la presenza di un backup, si accede a Impostazioni >Chat >Backup delle chat su WhatsApp. Se il backup è attivo, verranno visualizzate la data dell'ultimo backup e le dimensioni totali.

Per recuperare i messaggi, si elimina l'app WhatsApp dall'iPhone, la si riscarica e la si reinstalla, seguendo la procedura guidata di configurazione e verificando il numero di telefono. WhatsApp rileverà automaticamente il backup su iCloud e offrirà l'opzione di ripristinarlo. Per gli utenti Android, si possono utilizzare sia Google Drive che il backup locale. Si verifica la presenza di un backup in Impostazioni >Chat >Backup delle chat.

Dopo aver verificato, si elimina e si reinstalla WhatsApp, e l'applicazione proporrà di ripristinare il backup da Google Drive. Oltre al ripristino tramite cloud, i dispositivi Android offrono la possibilità di utilizzare il backup locale. Questa funzionalità crea una cronologia delle chat, consentendo di accedere a diverse versioni del salvataggio di sicurezza. Per accedere ai backup locali, si utilizza il file manager di Android, navigando nella cartella WhatsApp e poi nella sottocartella Databases.

Qui si trovano diversi file con nomi che iniziano con 'mgstore', seguiti dalla data del backup. Si seleziona il file desiderato e, per maggiore sicurezza, lo si salva su Google Drive. Infine, per ripristinare le chat, si disinstalla l'app WhatsApp. È importante notare che il ripristino tramite backup su cloud ha successo solo se il numero di telefono e l'account Google/Apple utilizzati su WhatsApp non sono stati modificati.

Questa guida fornisce una panoramica completa delle diverse opzioni disponibili per recuperare i messaggi cancellati su WhatsApp, offrendo soluzioni sia per utenti iOS che Android, e coprendo sia i metodi basati su cloud che quelli locali. La comprensione di queste procedure può prevenire la perdita di informazioni importanti e garantire la continuità delle comunicazioni





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