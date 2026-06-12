Dalle piantagioni tropicali di banane alle nostre campagne stagionali, la lotta allo sfruttamento dei più piccoli si combatte anche al supermercato. Ecco come riconoscere le filiere che difendono i diritti dell'infanzia per la cena dei bambini.

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Ecco come riconoscere le filiere che difendono i diritti dell'infanzia per la cena dei bambini. Gesti normali, rassicuranti, che fanno parte della nostra routine. Eppure, troppo spesso dietro ai packaging colorati che riempiono gli scaffali del supermercato, si nasconde Lavoro minorile, riguarda 138 milioni di bambini.

Come quelli che riciclano i nostri rifiuti elettroniciun piccolo e potentissimo superpotere per proteggere i più piccoli , semplicemente imparando a guardare i prodotti con occhi diversi, senza sensi di colpa, ma con maggiore consapevolezza. Per farlo, però, è necessario guardare con più attenzione le etichette, o per meglio dire i ‘passaporti’ dei molti dei cibi che consideriamo ‘di casa’.

Per esempio, coltivazioni diffusissime come lo zucchero di canna che usiamo nei dolci, le banane della merenda o i succhi di frutta tropicali,. In queste zone del mondo, le famiglie dei piccoli agricoltori indipendenti guadagnano pochissimo a causa dei prezzi troppo bassi imposti dai mercati internazionali e per sopravvivere e non pagare la manodopera esterna,.

Parliamo di bambini anche molto piccoli che passano le giornate a raccogliere caschi di banane o a tagliare canne da zucchero,Il lavoro minorile è ancora una piaga. Come fare una spesa etica e portare in tavola solo ingredienti che rispettano la libertà dell’infanzia





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