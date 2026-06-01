Come trasformare lo slip dress da capo boudoir a look da giorno

Un trucco di styling facile, replicabile e molto estivo: trasformare lo slip dress da capo boudoir a look da giorno con un solo strato in più. Sulle passerelle lo slip dress continua a sfilare nella sua versione più pura: spalline sottili, tessuti fluidi, accenti da lingerie e quell'allure boudoir che.

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Sulle passerelle lo slip dress continua a sfilare nella sua versione più pura: spalline sottili, tessuti fluidi, accenti da lingerie e quell'allure boudoir che. In ufficio, per una riunione, a una cena più formale, uscire cosí com'è può sembrare troppo. Ed è qui che entra in gioco lo styling, quando gli abiti sottoveste lasciavano il guardaroba da sera per entrare in quello quotidiano.

La versione con T-shirt bianca sotto era una delle formule più riconoscibili del periodo, trasformandolo in un look da giorno, giovane e disinvolto. Uno styling che oggi torna, ma con una sfumatura più raffinata. Nelle collezioni Primavera-Estate 2026 lo slip dress è stato spesso proposto a spalle scoperte, fluido, leggero, pensato per la stagione calda e per un'idea di sensualità molto immediata.

Mentre nella collezione Pre-Fall 2026 di Le star a Cannes sfoggiano la nuova divisa francese dell'Estate 2026: abito bianco e ballerine, uno slip dress romantico con polo in pendant. Più i colori dialogano tra loro, più l'effetto finale risulta sofisticato: una polo marrone sotto un abito cioccolato, una nuance cipria sotto un vestito champagne, un blu polvere sotto uno slip dress navy. Ma far sembrare il look un tutt'uno.

Chi preferisce una versione più pulita può scegliere un abito senza stampa e affidare il dettaglio grafico alla polo, magari a righe sottili o in maglia lavorata. Le ballerine lo addolciscono; le mules flat lo portano subito in estate. La regola resta una: aggiungere uno strato senza appesantire





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