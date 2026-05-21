Come vestirsi con stile durante la mezza stagione: le ultime tendenze 2026 per l'era Covid

Un'eredità della pandemia, la moda loungewear ha mutato per sempre il modo di vestire quotidiano e si conferma ancora oggi attraverso il filtro della 'unica vera compagna di stile' dell'era covid - le slippers. E il suo fascino decoupero continua! Comprendiamo com'

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Le slippers nel 2026 sono ideali per la mezza stagione: assolvono alla funzione principale delle scarpe chiuse davanti, ovvero coprire una pedicure non proprio perfetta. Ma lo fanno nel modo più semplice, naturale e chic possibile. Più affusolate rispetto al modello best seller del marchio tedesco, squadrate o appuntite come raffinate décolleté.

Sono tanti i designer che nella Primavera Estate 2026 scommettono su questo modello di scarpe chiuse davanti che ricordano appunto delle pantofole, offrendo diverse interpretazioni di stile: ricamate per Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood, ornate di marabù per Ungaro. Le sole scarpe da sposa che si possano indossare durante i preparativi e in altare: delle elegantissime ciabatte.

I brand di scarpe di nicchia nel 2026 rielaborano ancora più: mai più passi falsi: come con la gonna midi per slanciare il look Belle e comodissime, ma come le portare davvero in città? Gli spunti street style non mancano, anche se tutte le It Girl sembrano concordare su una formula precisa: meglio ancora se abbinate a trench oversize e gonne midi dall'allure raffinata.

Un mix rilassato ma studiato, che trasforma immediatamente la classica 'scarpa da casa' in un accessorio da insider. Jeans dritti dal taglio pulito : una combinazione semplice ma estremamente attuale, che ha anche il pregio di slanciare otticamente la figura. Il look primaverile più urbano e sofisticato? Quell'altro gusto maschile, da ingentilire proprio con un paio di slippers morbide. Per rilassarsi sul divano c'è sempre tempo..





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